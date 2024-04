Das steckt hinter dem Phänomen: Darum ist der Penis im Sommer größer!

Tatsächlich kann der Penis des Mannes bei hohen Temperaturen größer wirken als an kalten Tagen. Dahinter steckt der sogenannte „Sommer-Penis“ – aber was hat es mit dem Phänomen auf sich und warum ist das so?

Der Sommer kann uns in vielen Bereichen beeinflussen. Man hat weniger Appetit, schläft durch die Hitze schlechter und schwitzen schon auf der Couch, ohne uns zu bewegen. Und sogar auf den Penis hat die Jahreszeit einige Auswirkungen. Dieser wirkt nämlich bei sommerlichen Temperaturen deutlich größer als im Winter.

Die Penisgröße sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Bekannt ist, dass der Penis kleiner wird, wenn es kalt ist. Ein ähnliches Phänomen kann man bei Frauen beobachten: Auch die Brüste ziehen sich im Winter etwas zusammen. Aber warum wird der Penis eigentlich bei kalten Temperaturen kleiner und im Sommer ist das Gegenteil der Fall?

Darum wirkt der Penis im Sommer größer

Hintergrund sind die Blutgefäße, denn diese erweitern sich durch Wärme und die Flüssigkeit kann in umliegendes Gewebe fließen. Zwar wirkt der Penis dann größer – jedoch ist er in dem Sinn nicht gewachsen, sondern angeschwollen. Und das hält auch nur eine kurze Zeit an. Der Größenunterschied gilt allerdings nur für den nicht erigierten Zustand. Sobald er erregt ist, erkennt man keinen Größenunterschied. Der sogenannte „Sommer-Penis“ hat also auch keine Auswirkungen auf das Sexleben.

Wenn die Temperaturen im Sommer etwas fallen, geht auch der Penis auf seine ursprüngliche Größe zurück. „Wenn es heiß ist, ist es wie wenn man erregt ist. Die Blutgefäße weiten sich. Und wenn die Gefäße an der Oberfläche größer sind, sieht der Penis auch größer aus“, sagt Ärztin Dr. Sarah Jarvis in der britischen Sun. „Er sorgt aber nicht dafür, dass Männer besser performen können – denn bei Erregung ist der Penis eh schon bis zum Maximum angeschwollen“, erklärt sie weiter. Auch, wenn man bei heißen Temperaturen einen „Sommer-Penis“ hat – sobald man in die kalte Dusche springt, ist dieser sofort wieder verschwunden.