Die meisten von uns lieben es, bei IKEA shoppen zu gehen. Das kann aber unter Umständen auch Stress bedeuten und vor allem viel Zeit in Anspruch nehmen – besonders, wenn Paare in dem Möbelgeschäft einkaufen gehen und auch noch ihre Kinder mithaben. Zum Schluss gibt es aber nach den Hot Dog – und der hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Eine Shoppingtour bei IKEA kann viel, ja wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich läuft man durch ein Labyrinth und muss durch jeden Bereich. Das stellt besonders Paare oder auch ganze Familien manchmal auf eine harte Probe. Und dann gibt es zuletzt noch die Hot Dogs. Die Kult-Würstchen bei IKEA werden nicht im Restaurant, sondern in einem Stand nach der Kasse verkauft – aber warum eigentlich? Das Geheimnis wurde jetzt endlich gelüftet.

Paare könnten sich beim Kauf von Einrichtungsgegenständen zoffen oder die Kinder fangen irgendwann an mit nörgeln. Der Hot Dog soll nach dem Einkauf gegen schlechte Stimmung helfen, wie eine schwedische Journalistin laut der Bild-Zeitung verraten hat. Die Reporterin Malou von Sivers hatte damals IKEA-Gründer Ingvar Kamprad getroffen – er hat ihr das Geheimnis mit den Hot Dogs verraten.

Das steckt hinter dem Hot Dog bei IKEA

In einem Möbelhaus steckt beim Einkauf gemeinsamer Einrichtungsgegenstände viel Konfliktpotential. Das wussten auch die IKEA-Gründer. „Wenn du bezahlt hast, gerade durch den Kassenbereich gegangen bist, deine Kinder müde sind und schreien oder wenn du dich vielleicht gerade mit deinem Partner gestritten hast, dann kommt da dieser Hot Dog“, sagt die Journalistin in der Bild.

Fun Fact: Beinahe wären die Hot Dogs sogar abgeschafft wurden – dazu kam es glücklicherweise nicht. In Schweden kosten die Hot Dogs mit einer Cola umgerechnet 50 Cent – der Vorstand war der Überzeugung, dass man damit zu viel Geld verliere. „Da nahm Kamprad seinen Taschenrechner und sagte: ‚Es kommt darauf an, wie ihr rechnet.‘ Er rechnete fünf Kronen mal 10 Millionen, während es im gesamten Raum mucksmäuschenstill war. Dann sagte er: ‚Hinter diesem Angebot steckt aber viel, viel mehr. Am Ende hast du glückliche Kinder hinten in deinem Auto sitzen und kommst beim nächsten Mal mit einem guten Gefühl zu Ikea zurück. Das ist das allerwichtigste.‘ Also blieb es dabei.“ Und glücklicherweise sind die Hot Dogs bei IKEA bis heute geblieben und erfreuen sich großer Beliebtheit.