Du wälzt dich die ganze Nacht im Bett hin und her, weil du mal wieder Probleme beim Einschlafen hast? Wenn du mal richtig gut schlafen willst, dann solltest du ein paar Details vor und nach dem Schlafengehen beachten. Du wirst merken, dass dein Schlaf gleich viel erholsamer wird.

Natürlich hat jeder von uns mal eine schlechte Nacht gehabt. Das ist normal. Doch wenn dein Schlaf auf Dauer gestört wird, dann ist es Zeit, etwas zu unternehmen. Wir verraten dir ein paar nützliche Tipps, damit du gleich viel besser schlafen kannst.

Vor dem Schlafen

Stelle dir ein Glas Wasser auf deinen Nachttisch. Wenn du in der Nacht aufwecken solltest, dann hättest du direkt etwas, um den Durst zu stillen. Lass dein Handy nicht mit im Bett liegen und höre am besten auch deine Musik, wenn du schlafen möchtest. Das bringt schon mal sehr viel, um gut zu schlafen. Zudem ist es wichtig, dass du frische Luft in deinem Zimmer hast. Entweder lüftest du vor dem Schlafen gehen oder lässt dein Fenster die ganze Nacht offen. So bekommst du die Nacht über genug Sauerstoff. Ansonsten kann man nämlich sehr schnell Kopfschmerzen bekommen.

Während des Schlafs

Wenn dir in der Nacht dein Bett zu warm oder zu kalt ist, solltest du vielleicht etwas an deiner Bettwäsche ändern. Ist sie vielleicht zu dünn oder dick? Das kann dich die ganze Zeit aufwecken lassen und dein Schlaf wird nicht erholsam. Das ist aber nur ein kleines Problem, was sich schnell beheben lässt. Also wechsle lieber deine Bettwäsche.

Nach dem Schlafen

Wenn du aufwachst und aufstehen willst, dann mach das nicht in totaler Hektik. Gehe in aller Ruhe deinen Tagesplan durch und stehe danach auf. Du solltest aber unbedingt dein Bett machen und das Zimmer noch einmal lüften. Wenn du dann nämlich am Abend ins Bett fallen willst, ist es gleich viel gemütlicher und du wirst es auch viel mehr genießen. Besser als stickige Luft und ein unordentliches Bett.