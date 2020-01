Das sind die wichtigsten Mallorca-Termine 2020

Die Party-Saison auf Mallorca geht bald wieder los! Ab April wird auf der Balearen-Insel wieder gefeiert, was das Zeug hält. Doch wann finden eigentlich die Openings im Bierkönig, Megapark & Co. statt? KUKKSI fasst alle Termine zusammen.

Mallorca ist DIE Party-Hochburg schlechthin. Hunderttausende Urlauber kommen jährlich, um hier bis weit in die Nacht zu feiern. Ob Megapark, Bierkönig, Oberbayern oder Krümels Stadl Paguera – es gibt zahlreiche Locations, wo Stars, geile Mukke und coole Leute für Partystimmung sorgen.

Wann beginnt die Malle Saison 2020?

Die Saison auf Mallorca beginnt im April 2020. Ab dann finden auch die meisten Openings statt – tausende strömen dann täglich in die Clubs. Dann wird bis zum Herbst durchgefeiert. Das Opening hat aber nichts mit der tatsächlichen Eröffnung zu tun – der Bierkönig hat das ganze Jahr geöffnet, der Megapark öffnet bereits einige Wochen zuvor. Die Closings finden im Oktober 2020 statt.

Megapark Opening 2020

Der Megapark hat am 10. Mai 2020 sein Opening. Künstler wie Mickie Krause, Jürgen Drews oder auch Isi Glück eröffnen die Party-Saison in dem Komplex. Der Megapark öffnet schon einige Wochen vor dem Opening seine Pforten – schon ab April kannst du dort feiern.

Bierkönig Opening 2020

Der Bierkönig hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Doch die richtige Party-Sause beginnt am 17. April, denn findet bis zum 19. April 2020 das Opening statt. Dort werden euch zahlreiche Künstler wieder einheizen und für Party-Stimmung sorgen.

Weitere Termine auf Mallorca

Krümels Stadl Paguera: Marion Pfaff hat etwas ganz besonderes zu feiern. Sie feiert ein stolzes Jubiläum: Den Krümels Stadl Paguera gibt es nämlich schon 10 Jahre. Das Opening findet am 30. April 2020 statt.

Marion Pfaff hat etwas ganz besonderes zu feiern. Sie feiert ein stolzes Jubiläum: Den Krümels Stadl Paguera gibt es nämlich schon 10 Jahre. Das Opening findet am 30. April 2020 statt. Oberbayern: Noch kein Termin bekannt. Dieser wird nachgereicht.

Noch kein Termin bekannt. Dieser wird nachgereicht. BCM Planet Dance: Noch kein Termin bekannt. Dieser wird nachgereicht.

Noch kein Termin bekannt. Dieser wird nachgereicht. Jürgen Drews Kultbristro: Noch kein Termin bekannt. Dieser wird nachgereicht.

Wo feiern auf Mallorca?

Auf Mallorca gibt es gleich mehrere Partyhochburgen. Der Hotspot schlechthin befindet sich in S’Arenal – am Ballermann ist hier im Sommer richtig viel los, wo dann täglich bis in die Nacht gefeiert wird. Platja de Magaluf ist die britische Variante des Ballermanns, wo sich zahlreiche Clubs, Bars und Pubs befinden – auch hier geht es feucht-fröhlich zu. Das zweitgrößte Tourismuszentrum der Insel liegt in Cala Millor – dort sind ebenfalls viele Clubs, Discotheken und Bars vorhanden. Noch mehr News von deiner Lieblingsinsel findest du bei KUKKSI MALLORCA.