Das sind die Trend-Frisuren 2021!

Mit dem Vokuhila startete dieses Jahr die Reise zurück in die 80er Jahre. Die “guten alten Zeiten” kommen also doch zurück – sowohl musikalisch, als auch optisch. Thrift Shopping ist seit Jahren in und bewegt immer mehr Menschen zu den Kleidungsstilen von vor 40 Jahren. Setzt sich dieser Trend auch im Jahr 2021 durch?

Generell lässt sich sagen: Die Frisuren werden nächstes Jahr deutlich frecher und vor allem selbstbewusster. Sowohl bei Mann, als auch bei der Frau geht der Trend hin zu unkonventionellen Haarschnitten. Die Vorlage kam dieses Jahr von Stars höchst persönlich. Miley Cyrus legte mit dem Vokuhila Anfang des Jahrs den Start hin, letztens ziehe Rihanna nach. In Berlin rennt sowieso schon fast jeder zweite mit der “alten-neuen” Haarpracht durch die Gegend. Es geht also allgemein back to the roots in Sache Frisuren.

Diese Frisuren sind nächstes Jahr in

Shag Cut

Heidi Klum zeigt uns wie der Shag Cut aussieht. Dein Pony geht nun nicht mehr bis kurz über die Augenbraue und ist schick zurecht gemacht, sondern bedeckt beinahe das halbe Gesicht. Deine Wangenknochen sind hier die Hilfslinie, das Motto hier: Je verwuschelter, desto besser. Dadurch, dass dein etwas tiefer sitzendes Pony auf der Höhe deiner Wangen sitzt, schmeichelt dieser deinem Gesicht. Seitlich lässt sich der Shag Cut hervorragend mit gestuften Haaren ergänzen.

Choppy Cut

Man könnte beinahe meinen diese Frisur ist ungewollt entstanden, weil sie doch etwas wild aussieht. Doch hierbei handelt es sich um den nächsten Trend! Bei dem Choppy Cut wird auch wieder in Stufen geschnitten und dieser wirkt durch den fransigen Stil rockig – fast schon rebellisch! Die Enden deiner Haarpracht wird quasi gerade abgeschnitten und fertig ist das Werk. Klingt simpel, ist es auch, doch unmodisch sieht definitiv anders aus! Das schöne an der Frisur? Viel Arbeit kostest sie morgens nicht.Solltest du also auf einen einfachen, dennoch frischen Look stehen? Dann ist der Choppy Cut genau das Richtige für dich. Schon gelesen? Gewusst? Darum solltest du nachts Socken tragen!