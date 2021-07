Das sind die Top 4 Teenie-Filme der letzten 10 Jahre

Manchmal hat man das Gefühl, dass Filme viel schneller alt werden als wir selbst. So ist zum Beispiel ,,Fack You Göhte“ schon wieder acht Jahre alt. Es gibt aber auch noch ein paar andere Filme aus dem letzten Jahrzehnt, die unbedingt in die Top 5 der Teenie-Filme gehören. Welche das sind, verrät dir KUKKSI.

Wenn man einen echt guten Film gesehen hat, dann bleibt er nur selten im Kopf hängen. Oft vergisst man es einfach wieder – vor allem, wenn es schon ein paar Jahre her ist. Genau deshalb haben wir eine kleine Zusammenfassung über unsere Top 5 Teenie-Filme der letzten Jahre gemacht.

Die besten Teenie-Filme der letzten Jahre

Fack Ju Göhte

Wie schon erwähnt, ist dieser Film auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ganz nach dem Motto ,,Schule mal ganz anders“ kann man bei dem Film echt nur lachen und wird super gut unterhalten. Ein Film, der vor allem auch echt gut gealtert ist. Falls du ihn noch nicht gesehen hast, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.

Project X

Dieser Film, wie eine richtige Party eskalieren kann. Vor allem, als die sozialen Netzwerke neu waren und man einfach öffentliche Partys angekündigt hatte, war das in den USA sogar in Real Life ab und zu mal der Fall, dass so etwas vorkam. Der Film selbst ist aber keine Dokumentation, sondern sorgt für reine Unterhaltung.

Love Simon

Ein schwuler Teenager will sich mitten in seiner Pubertät outen – doch das wird schwieriger als gedacht. Das ernste Thema wird echt gut in der Komödie verpackt und ist auch auf jeden Fall sehenswert.

Einfach zu haben

Alles dreht sich hier nur um das erste Mal. Olive Penderghast ist noch Jungfrau – dafür schämt sie sich aber und streut selbst das Gerücht, dass sie es nicht mehr sei. Auf einmal wird sie beliebter. Doch jede Lüge hat kurze Beine. Irgendwann kommt es natürlich heraus.