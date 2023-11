Das sind die Termine der Coca-Cola-Weihnachtstruck-Tour 2023

Die festlichen Trucks rollen wieder durch Deutschland und erhellen Straßen und Gemüter. Auch in diesem Jahr ist der Weihnachtstruck von Coca-Cola in Deutschland wieder unterwegs. Jetzt sind auch die Termine bekannt.

Die Feiertage stehen vor der Tür – „Holidays are coming!“. Coca-Cola läutet den Beginn der festlichen Jahreszeit auf eine ganz besondere Weise ein – mit dem Auftakt seiner legendären Weihnachtstruck-Tour. Weltweit legt sich ein zauberhafter Glanz über die Straßen, wenn sie durch die Städte rollen.

Das Motto lautet: Den „inneren Weihnachtsmann“ entdecken

Die diesjährige Tour wird am 30.11. in Binz beginnen und über einen Zeitraum von neun Tagen durch vier Städte führen. Darüber hinaus hat die Tour aber noch ein viel bedeutenderes Ziel: Menschen zu ermutigen, ihren „inneren Weihnachtsmann“ zu entdecken, der als Synonym für Güte und Großzügigkeit steht. Dies spiegelt das zentrale Motto der mit Spannung erwarteten Coca-Cola Weihnachtskampagne 2023 wider, die bei jedem Coca-Cola Fan die wahre Magie von Weihnachten wiedererwecken soll und dazu aufruft, im Alltag mehr Gutes zu tun. Die diesjährige Kampagne macht deutlich: Eine Welt voller Weihnachtsmänner, wäre eine freundliche Welt. Darum braucht die Welt mehr Weihnachtsmänner!

Tradition seit drei Jahrzehnten

Seit seinem ersten Auftritt in einem TV-Werbespot der 90er-Jahre, hat sich der Coca-Cola Weihnachtstruck zu einem kraftvollen und greifbaren Symbol der Festtagssaison weltweit entwickelt. Die Truck-Tour 2023 in Deutschland soll Coca-Cola Fans zusammenbringen und sie mit ihren Freunden und Familien dazu einladen, Coca-Cola in einem festlichen Rahmen zu genießen und dabei Spaß zu haben. Alina Enache, Frontline Marketing Director Germany, betonte: „Die Coca-Cola Truck-Tour ist eine geschätzte Tradition , die Familien und Gemeinden zusammenbringt, um die zauberhafte Weihnachtsstimmung gemeinsam zu erleben. Wir möchten die Menschen dazu ermutigen, die Freuden der Weihnachtssaison zu genießen. Dabei erinnern wir daran, dass selbst die kleinen Gesten der Freundlichkeit Herzen erwärmen und Menschen einander näherbringen können.“

In diesem Jahr bringen die Trucks eine Vielzahl neuer Aktivitäten und digitaler Erlebnisse für ihre treuen Fans mit. Dazu gehören:

Weihnachts-Truck 2023: Der „The world needs more Santas“-Truck lädt Konsument:innen zum Verweilen ein. Darüber hinaus können Coke-Fans ein Selfie von ihrem festlichen Augenblick mit dem ikonischen Truck in den sozialen Medien unter dem Hastag #CocaColaChristmasTour teilen.

Das Santa-Quiz: Gäste dürfen außerdem über eine App für Desktop und Mobilgeräte an einem unterhaltsamen digitalen Quiz teilnehmen, bei dem sie herausfinden können, welcher Typ von Weihnachtsmann sie sind. Anhand der Antworten identifiziert die App einen Weihnachtsmann-Archetypen, den Teilnehmer:innen auf Social Media teilen können.

Digitale Weihnachtskarten: Wer die Truck-Standorte besucht, kann durch festlich gestaltete Coca-Cola Rahmen schreiten, digitale Weihnachtskarten gestalten und an Freunde und Familie versenden.

Mahlzeiten: Es warten außerdem weihnachtliche Köstlichkeiten auf die Besucher:innen. Lokale Lebensmittelpartner haben die Gerichte ihrer Speisekarten extra zum festlichen Anlass adaptiert.

Das besondere Weihnachtsgeschenk: Fans können ihre Liebsten außerdem in diesem Jahr mit einer personalisierten Coca-Cola Flasche überraschen.

Nachhaltigkeit: Coca-Cola hat eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Tour in diesem Jahr so nachhaltig wie möglich gestaltet wird.

Die Stationen der Weihnachtstruck-Tour im Überblick