Das sind die schönsten Orte und Länder in der Winterzeit

Die Weihnachtszeit hat nicht nur im gemütlichen Wohnzimmer eine tolle und romantische Stimmung. Auch draußen kann es super gemütlich sein, wenn man warm eingepackt ist. Vor allem gibt es einige Orte, die super schön geschmückt sind und einen Besuch wert sein können. KUKKSI verrät dir, welche das sind.

Wenn draußen die Winterlandschaft ganz in Weiß erstrahlt und eine gewisse Stille herrscht, dann ist das ein nur schön. Vor allem kann man dann so manchen Ort mit einem tollen Winterspaziergang verbinden.

Das sind die schönsten Orte zu Weihnachten

Oberwiesenthal in Sachsen

Nicht nur, dass es hier wunderschöne Winterlandschaften und Berge gibt. Auch die zahlreichen Traditionen sorgen für eine tolle Stimmung. Die weitverbreitete Tradition, dass man sogenannte Schwibbögen in die Fenster stellt, ist sehr beliebt und sieht einfach nur toll aus, wenn man durch die Straßen läuft.

Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Wer nicht in der Nähe von Sachsen leben sollte und dann doch lieber im Flachland unterwegs ist, der wird Rostock vermutlich sehr mögen. Die Stadt hat nämlich nicht nur einen wundervollen Stadthafen, sondern kann auch mit einer uralten und toll geschmückten Altstadt dienen.

Nürnberg in Bayern

Nürnberg hat einer der schönsten Weihnachtsmärkte Europas. Der wurde durch das Coronavirus aber abgesagt. Dennoch ist die Stadt eine Reise wert. Die Innenstadt wird nämlich dennoch mit sehr viel liebe geschmückt sein.

Das sind die schönsten Länder zur Weihnachtszeit

Finnland

Die weihnachtlichen Bräuche kommen aus den nordischen Ländern und natürlich wird es dort auch dementsprechend gefeiert. Gerade Finnland sieht im Winter durch die vielen Seen und Berge einfach nur wundervoll aus und ist eine Reise wert.

Estland

Wenn du mehr an einer Fernreise interessiert sein solltest, dann ist die Hauptstadt Estlands sehr zu empfehlen. Die uralte Stadt Tallinn liegt nämlich mitten am Meer und sieht in der Weihnachtszeit einfach nur toll aus. Zudem wirst du dort auch neue Bräuche und Sitten kennenlernen.

Kanada

Jeder kennt den kanadischen Weihnachtstraum, in einer Blockhütte am See das Fest zu verbringen. Aber warum sollte es eigentlich eine Phantasie bleiben? Also nichts wie los.