Das sind die romantischsten Liebesfilme aller Zeiten!

Du hättest mal wieder so richtig Lust auf einen richtig romantischen Film? Aber du hast keine Idee, was du anschauen kannst? KUKKSI hat dir die schönsten Liebesfilme herausgesucht.

Was gibt es denn Schöneres als einen richtig guten Film am verregneten Abend, wenn man in der Lieblingsdecke eingekuschelt ist und noch einen heißen Tee dazu trinkt? Eigentlich nichts. Aber da gibt es noch ein Problem. Dir fehlt der passende Streifen? Keine Sorge. Wir haben da ein paar Tipps für dich.

Das sind die romantischsten Liebesfilme

Titanic: Dieser Film gehört auf jeden Fall zur Top Ten. Eine unglaublich tolle Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Welten. Selbst der Soundtrack zum Film ist ein wahres Kunstwerk – und hinterlässt für eine Weile einen Ohrwurm.

Pretty Woman: Natürlich darf auch dieser Film hier nicht fehlen. Der Streifen ist von so vielen Klischees geprägt, aber das macht ihn umso besser. „Schmutziges Gewerbe und reine Liebe“ beschreibt ihn sehr gut.

Tatsächlich…Liebe: Diesen Film musst du gesehen haben! Er zeigt sehr gut, wie verrückt die Liebe sein kann und uns teilweise um den Verstand bringt.

P.S. Ich liebe dich: Holly und Jerry sind eigentlich ein unzertrennliches Liebespärchen. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Wie das wohl ausgeht?

Für immer Liebe: Paige und Leo sind füreinander geschaffen. Doch ein Autounfall bringt ihr komplettes Leben durcheinander. Paige liegt nämlich im Koma und kann sich hinterher an nichts mehr erinnern. Wird die Liebe zurückkehren?

Schlaflos in Seattle: Jetzt kommt mal wieder ein richtiger Klassiker. Vater und Sohn trauern um einen schweren Verlust. Doch dann redet Papa Sam in einer Radiosendung über seine Gefühle und Empfindungen. Eine besondere Person hört dabei zu.

E-Mail für dich: Der Film ist zwar schon 22 Jahre alt, doch aktueller denn je. Denn digital versteht sich der Unternehmer mit der Buchhändlerin Kathleen perfekt, doch im echten Leben sieht es ganz anders aus. Wohin das führen wird?

Nur mit dir: Mauerblümchen Jamie trifft auf Badboy Landon. Klingt spannend. Schon neugierig geworden?

Ein Chef zum Verlieben: Auch dieser Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist dennoch so aktuell wie nie zuvor. Es geht nämlich um eine Umweltaktivistin, welche sich für die Natur einsetzt und auf einen Unternehmer trifft.

Wie werde ich ihn in 10 Tagen los?: Redakteurin Andy hat einen neuen Schwarm, ist aber gar nicht mal so angetan von ihm. Deshalb möchte sie ihn innerhalb von 10 Tagen loswerden. Doch Benjamin will ihre Andy nicht gehen lassen und verfolgt eigene Ziele.