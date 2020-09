Das sind die Make-up-Trends für den Herbst

So wie die Jahreszeiten selbst verändern sich auch die Look mit sinkenden Temperaturen. Alles wird weniger knallig und ruhiger. Die kräftigen Farben verschwinden aus den Kleiderschränken – das sind neusten Trends in Sache Make-up!

Im Herbst kommen langsam die gedämpften Farben zum Einsatz. Gerade dunkle Pastelltöne und Rostfarben sind in der Jahreszeit immer wieder im classy. Neonfarben verschwinden immer weiter aus dem Sortiment der Modeunternehmen, schließlich soll sich das Outfit dem Wetter anpassen. Zum Outfit braucht man natürlich das passende Make-up. Doch was ist dieses Jahr im Trend?

Diese Make-up-Look solltest du diesen Herbst ausprobieren

Glitter

Bei den grauer werdenden Tagen darf ein bisschen Glitzer nicht fehlen! Er setzt Akzente rund ums Auge und lässt sie besonders hervorstechen. Egal ob als Glitzer-Steine, Highlighter oder Glossy-Lips ein bisschen Glitzer und Reflexion hat noch nie geschadet. Vor allem wenn es abends feiern geht ist der Highlighter beim Party-Licht ein krasser Hingucker!

Statement-Wing

Die übertriebenen Lidstrich ist seit einigen Wochen voll im Trend. Hier musst du einfach deinen normalen Schwalbenschwanz-Lidstrich eine ganze Ecke größer zeichnen. Im besten Fall hast du dazu noch Smokey Eyes: Fertig ist der perfekte Herbstlook für verregnete Tage!

“No Make-up”

Es ist die Meister-Disziplin eines jeden Make-up-Liebhabers: Sich so zu schminken, dass es so aussieht, man hätte nichts drauf – Schwerer als man denkt! Hier solltest du die Foundation direkt da lassen, wo sie gerade ist. Deine Tagescreme und ein wenig Concealer reichen völlig aus. Um ein bisschen Leben auf die Wangen zu zaubern noch ein wenig Rouge und leicht die Augenbrauen und Wimpern nachziehen: Et voilá!

Blau und Orange

Auch wenn die Natürlichkeit diesen Herbst und Winter voll im Fokus steht, gibt es zwei Farben, die trotzdem nicht fehlen dürfen. Classy Blue und ein knalliges Orange tanzen zwar komplett aus der Reihe – Sie machen aber als Lidschatten einen wirklich guten Job. Vor allem wenn der Rest des Looks eher pastellener ist kannst du mit einer knalligen Farbe richtige Hingucker zaubern. Schon gelesen? Das passiert mit deinem Körper, wenn du auf Zucker verzichtest