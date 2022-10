Das sind die 5 häufigsten Trennungsgründe

Wenn sich Paare trennen, kann das unterschiedliche Gründe haben. Aber was sind eigentlich die häufigsten Ursachen dafür, dass eine Beziehung scheitert? Nun hat eine Datingplattform eine Umfrage gemacht und schafft damit eine überraschende Klarheit.

Was sind eigentlich die häufigsten Trennungsgründe? Genau diese Frage hat sich ElitePartner gestellt. Aus diesem Grund hat die Datingplattform rund 13 000 User befragt und kam auf ein überraschendes Ergebnis. Was denkst du, was die häufigsten Ursachen für gescheiterte Beziehungen sind? Und hättest du sie alle erraten?

Das sind die häufigsten Trennungsgründe

Körperhygiene

Ein Grund, der sich eigentlich echt vermeiden könnte, wenn man darüber redet. Sich regelmäßig unter die Dusche zu stellen, ist super wichtig. Doch oft scheitern Beziehungen genau daran. Wenn man dann solche Themen nicht einmal offen ansprechen kann, dann reicht schon so eine kleine Sache, dass man getrennte Wege geht. Schade eigentlich. Denn so ein Problemchen lässt sich schnell beheben, wenn man nur darüber spricht.

Affäre

Damit hätte wohl jeder in dieser Liste hier gerechnet. Wenn die Beziehung den Bach runtergeht und man sich nicht mehr geliebt fühlt, sucht so mancher sehr schnell die Bestätigung bei jemand anders. So entstehen Affären und diese beenden dann sehr oft Beziehungen. Entweder weil die Gefühle zu der dritten Person größer werden oder die Liebschaft auffliegt.

Eifersucht

Wenn man eifersüchtig ist, dann ist das nur sehr schwer abzustellen. Es ist in unserer Art tief verankert. Dennoch kann man daran arbeiten und so die Angst, dass der Partner einen betrügt, im Keim ersticken. Dennoch ist die Eifersucht sehr weit verbreitet und eine häufige Ursache für gescheiterte Beziehungen.

Einschränkungen

Wenn der eigene Freiraum immer kleiner wird, man sich bald nicht mehr bewegen kann und kaum noch Luft bekommt, dann lösen wir uns oft von Dingen, die uns so in die Enge treiben – und das sind sehr oft Beziehungen. Wenn uns etwas einschränkt, dann stört uns das verständlicherweise. Oft wird in Beziehungen zu viel geklammert. Daran scheitern viele Beziehungen.

Fehlende Nähe

In einer Beziehung ist es wichtig, dass man miteinander zärtlich umgeht und auch die Nähe sucht. Wenn das nicht mehr da ist, dann fühlt es sich einfach nicht mehr wie eine Beziehung an. So entsteht eine Distanz zwischen dir und deinem Partner. Die Liebe geht verloren.