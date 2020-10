Das sind die 5 besten Serien gegen Liebeskummer

Wenn man richtig sehr Liebeskummer hat, dann will man den ganzen Tag eigentlich nur auf der Couch oder im Bett sein und einfach gar nichts mehr machen – oder Serien schauen. Immerhin kann man sich damit sehr gut ablenken und mitfühlen. Bestimmte Serien eignen sich dafür perfekt. Wir verraten dir, welche das sind.

Liebeskummer ist echt blöd. Damit es für dich aber nicht ganz so schlimm ist, haben wir für dich Serien herausgesucht, die dir helfen, diese schwere Zeit zu überstehen. So kommst du bestimmt schneller über den Herzschmerz hinweg.

Die 5 schönsten Serien bei Liebeskummer

New Girl (2011)

Nachdem Jess eine üble Trennung hinter sich gebracht hat, zieht sie in eine WG mit drei Typen. Eine Menge Chaos, lustige Situation, aber auch so manche peinliche Erfahrung ist dabei natürlich völlig vorprogrammiert und sehr unterhaltsam. Es wird dich garantiert aufheitern und zeigen, dass es auch nach einer Trennung wieder bergauf gehen wird.

Gilmore Girls (2000)

Eine Serie, die sich nicht nur perfekt bei Liebeskummer eignet, sondern auch bei kalten Temperaturen draußen. In ihr kann man sich nämlich echt verlieren. Die alleinerziehende Lorelai ist mit ihrer Tochter allein in der Stadt Hollow. Gemeinsam erleben sie ihr Abenteuer des Lebens.

Game of Thrones (2011)

Dir waren die bisherigen Serien zu kitschig? Dann ist dieses Meisterwerk wohl eher etwas für dich. Eine Serie, bei der man nie weiß, was als nächstes passiert – Spannung pur. Immer wieder steht die Liebe im Konflikt mit dem Schwert. Aber aufgepasst: Diese Serie macht extrem süchtig.

The End of the F***ing World (2017)

Eine Lovestory, die krasser nicht sein könnte. Eigentlich verfolgen die beiden Außenseiter anfangs verschiedene Absichten und lernen sich deshalb kennen. Doch irgendwie werden sie zum Pärchen und erleben gemeinsam die krankesten Dinge. Bisher gibt es leider nur erst zwei Staffeln.

Good Girls (2018)

Drei Vorstadtmütter aus Detroit haben es nicht leicht im Leben. Annie, Ruby und Beth schlagen sich immer wieder mit Problemen herum. Irgendwann reicht es ihnen. Mit Spielzeugpistolen überfallen sie einen Supermarkt – was aber gehörig schief läuft. Schon gelesen? Die schönsten Serien für einen Kuschelabend