Das sind die besten 3 Orte der Welt um Sterne zu sehen

Der Sternenhimmel ist gerade bei jeder Generation immer noch beliebt und wird es hoffentlich auch noch immer sein. Denn nachts spielt sich über uns ein faszinierendes Lichtspiel ab. An den richtigen Orten kann man das besonders gut erkennen.

Es ist wohl ein Spektakel, das nie alt wird: Sich die Sterne anzuschauen begeistert fast jeden Menschen. Es hat schon was Magisches, wenn man nachts in den Himmel schaut und dann noch unendlich viele Sterne sieht. Leider sieht man gerade in den Städten nie so viel vom Licht-Spektakel. Selbst auf den Dörfern ist es nie komplett dunkel! Dazu muss man zu Orten reisen, die quasi keinen Licht-Smog mehr haben. Einer davon liegt sogar in Deutschland.

An diesen Orten siehst du besonders viele Sterne

Death Valley, USA

Die Wüste im Osten des sonnigen Staates Kalifornien bietet krasse Extreme. Tagsüber wird es da nämlich bis zu 50 °C heiß! Deshalb wird hier auch dazu strengsten geraten mit dem PKW ab der Mittagsstunde nicht mehr zu fahren. Doch nachts besuchen immer mehr Menschen das Tal des Todes. Durch die Berge wird das Valley perfekt von der Luftverschmutzung der umliegenden Städte wie Los Angeles oder Las Vegas abgeschirmt.

Gülpe, Brandenburg

Auch Deutschland hat unglaublicher Weise so einen extrem dunklen Ort! Dieser liegt 80 Kilometer von Berlin entfernt. Gülpe ist ein Paradies für alle Fotografen und Astrologen. Zwar könnte man denken, dass die Nähe zu der Hauptstadt hier für zu viel Helligkeit sorgt – doch das dünn besiedelte Havelland hat hier einige Vorteile. Gerade nachts kann man hier nämlich wunderbar die Milchstraße beobachten.

Uluru, Australien

Mitten im Outback, im Norden des roten Kontinents, befindet sich ein riesiger Monolith. Er ist ein heiliger Ort für die Ureinwohner des Landes. Erst dieses Jahr wurde der Tourismus für den knapp 890 Meter hohen Stein eingeschränkt. Dadurch, dass Ayers Rocks, wie er auch genannt wird, mitten in einer Wüste liegt, schafft das optimale Bedingungen! Hunderte Kilometer ist hier weit und breit nichts außer Steppe.