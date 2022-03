Das sind die 5 gruseligsten Instagram-Profile!

Mittlerweile hat Instagram über zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer – was eine absolut krasse Zahl ist. Und natürlich gibt es da auch so einige Accounts, die echt besonders und kreativ sind. Du hast Lust, dich etwas zu gruseln? Dann solltest du mal bei den fünf unten stehenden Profilen vorbeischauen. Nicht nur, dass die Bilder eine wahnsinnig gute Qualität haben. Die Ideen hinter den spukvollen Bildern ist echt begeisternd. Aber sieh selbst.

Die gruseligsten Instagram-Accounts

craptaxidermy

Also irgendwie ist das ein Profil mit ganz vielen ausgestopften Tieren, aber irgendwie anders, als man es denkt. Es ist so skurril, dass es schon wieder gruselig ist. Also du solltest lieber nicht nach diesem Account suchen, wenn du gerade allein zu Hause bist und es Nacht ist. Sonst könnte das echt creepy werden.

powdah

Wirklich nur danach suchen, wenn man Blut und Wunden sehen kann. Zwar sind das keine echten Verletzungen, doch sie sind so realistisch nachgestellt, dass man es denken könnte. Das ist schon richtige Kunst, aber irgendwie auch richtiger Horror.

soliton_

Bei diesem Profil dreht sich fast alles nur um Selfies. Allerdings sind sie etwas anders, als man sie kennt. Es gibt nämlich nie ein Gesicht dazu. Menschen ohne Gesichter sind fast wie Puppen – und Puppen sind gruselig. Wenn dir so etwas gefällt, dann such am besten Mal nach dem Instagram-Account.

dosdiablosdos

Hier dreht sich nahezu alles um den Teufel. Viele Bilder davon sind aber echte Meisterwerke geworden – auch wenn man gar nicht jedes Bild erklären kann, was darauf zu sehen ist. Dieses Insta-Profil gehört auf jeden Fall zu den gruseligsten der Plattform.

mike.wil

Natürlich muss es unter den Top 5 auch ein Profil geben, wo sich fast nahezu alles nur um verlassene Gebäude dreht. Und das ist bei diesem Account zu sehen. Falls du also gerade ein Horrorfilm drehen willst und noch nach der passenden Villa suchst, die schon länger leer steht, dann hast du ab sofort deinen perfekten Ansprechpartner.