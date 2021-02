Das sind die 5 erfolgreichsten K-Pop-Bands

Wenn wir an das Musikgenre K-Pop denken, dann schießt uns natürlich immer direkt die Boygroup BTS in den Kopf. Dabei gibt es noch so viele andere erfolgreiche Bands des Genres. KUKKSI verrät dir die zehn erfolgreichsten Bands der Szene. Gibt es eine Band, die BTS gefährlich werden könnte?

Nicht nur BTS hat einen riesigen Hype, sondern die komplette K-Pop-Szene. So gibt es in Südkorea unglaublich viele erfolgreiche Bands, die bei uns noch gar nicht so wirklich bekannt sind, aber in Korea komplett durch die Decke gehen und Erfolg für Erfolg einfahren. Kann einer der Gruppen sogar BTS gefährlich werden?

Das sind die 10 erfolgreichsten K-Pop-Bands

Platz 5: SHINee

Die Band SHINee gibt es nun schon seit 13 Jahren und hat somit schon jede Menge Erfahrung in der Szene gesammelt. Kein Wunder, dass sie so erfolgreich sind. Die Band bestand zu Anfangszeiten aus fünf Studenten. Einer der Sänger brachte sich am 18. Dezember 2017 um. Dennoch machten sie weiter und der Weg der Jungs geht weiter steil nach oben.

Platz 4: Super Junior

Ihr Name klingt zwar so, als wären sie noch am Anfang und noch nicht wirklich groß in der Szene, doch ihr Erfolg sagt etwas komplett anderes über sie aus. Wenn sie ein Video auf YouTube hochladen, dann ist der Hype sehr groß. Und auch die Trends von sozialen Netzwerken wie Twitter sind dann komplett zugeschüttet mit der Band Super Junior. Ein verdienter vierter Platz.

Platz 3: EXO

EXO ist eine ganz besondere K-Pop-Band. Denn sie vermischt südkoreanische und chinesische Elemente. Dadurch heben sie sich von vielen anderen Bands der Szene ab und sind echt etwas Besonderes. Vielleicht ist es auch ihr Erfolgsgeheimnis? Wie auch immer. Der Erfolg ist auf jeden Fall da. Als sie im Frühling 2015 ein Album veröffentlichten, wurde es innerhalb eines Tages über 500.000 Mal vorbestellt. Absolut unvorstellbar!

Platz 2: BLACKPINK

Die Szene der K-Pop-Musik besteht natürlich nicht nur aus Boygroups. So vertritt BLACKPINK ganz weit vorne die weiblichen Bands – und das ziemlich gut. Die Band hat nämlich einen echt großen Hype. Sie haben mit dem Lied ,,Kill This Love” sogar die 1-Milliarde-Marke geknackt. So hat das Lied heute 1,2 Milliarden Aufrufe. Eine unvorstellbare Zahl!

Platz 1: BTS

Wer hätte damit nicht gerechnet? Die Jungs von BTS räumen zurzeit jeden möglich Preis ab, den es nur gibt – und das nicht nur national. Sie sind mit Abstand die erfolgreichste K-Pop-Band. Der Vorsprung der Band gegenüber dem zweiten Platz ist immer noch immens riesig, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussehen mag.