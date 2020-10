Das sind die 3 besten Alternativen zu Ikea

Dir sind die Designs von Ikea zu langweilig und hast sie alle bei irgendeinem Freund schon gesehen? Verständlich, denn gerade bei jungen Leuten ist Ikea das Möbelkaufhaus schlechthin. Doch es gibt auch Alternativen, die nicht weniger günstig sind, aber dafür eine gelungene Abwechslung darstellen!

Wir alle waren schonmal beim schwedischen Möbelhaus. Man muss aber auch einfach sagen, dass die Einrichtung da ziemlich gut aussieht. Schlicht, modern und kombinierbar. Es ist zwar mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass der Großteil der Möbel aus Sperrholz und/oder Holz niedriger Qualität verwendet wird – aber was erwartet man auch von einem 6 € Wohnzimmertisch? Langlebigkeit sieht anders aus und immer mehr Menschen wollen dann doch eher hochwertigere Einrichtungsgegenstände. Dabei soll der Preis aber nicht zu hoch sein.

Hast du hier schonmal nach Möbeln geschaut?

Home24

Home24 ist ein Online-Möbelhaus. Dort findest du Designs jeglicher Art und mit mehr als 100.000 Artikeln wirst du da garantiert fündig! Von Stühlen und Tischen zu Gartenzubehör und Teppichen – der Website solltest du definitiv mal einen Besuch abstatten. Hier findest du nämlich sicherlich Einrichtungen, die dein Freundeskreis nicht schon hundertmal zu Hause herumzustehen hat.

H&M Home

Dass H&M mittlerweile nicht nur auf Bekleidung setzt ist ja offensichtlich. Im Online-Shop bietet das schwedische Klamotten-Label bereits H&M Home an. Dort findest du Bettwäsche, Teppiche, aber auch Möbel! Die sind dort jetzt nicht die preisgünstigsten – mit 150 € solltest du pro Tisch da schon rechnen. Aber gutes Holz soll ja auch seinen Preis haben. Wenn die der Online-Shop nicht so zusagt, kannst du auch bspw. nach München, Leipzig oder Hamburg in die H&M Home-Stores fahren.

TK Maxx

Wer bereits einmal bei TK Maxx einkaufen war, der weiß, dass entspanntes Shoppen anders aussieht. Die Läden sind zwar strukturiert aufgebaut, aber innerhalb der Regale fühlt man sich schnell überfordert. Hier ist Ruhe und Geduld das wichtigste: konzentriere dich bei deiner Shopping-Tour erstmal auf einen Bereich. Das Schöne an TK Maxx: Die meisten Produkte sind B-Ware oder Restbestände. So bekommst du Designerstücke meist zu deutlich günstigeren Preisen!