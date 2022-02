Das sagt dein Musikgeschmack über dich aus

Jeder von uns hört andere Musikgenre und manchmal mögen wir auch Bands oder Songs, die wir sonst nie anhören würden. Einfach, weil wir gerade Bock drauf haben. Unser Musikgeschmack könnte teilweise echt nicht unterschiedlicher sein, wenn man überlegt, wie viele verschiedene Genre es mittlerweile gibt. Aber was sagt das eigentlich über uns aus?

So viele kleine Details an und in unserem Körper verraten so unglaublich viele Dinge über uns und unsere Persönlichkeit. Nun ist Musik eine Sache, die unsere Emotionen und Gefühle widerspiegeln. Doch wie sehr erzählen sie eigentlich etwas über unseren Charakter? Ist das überhaupt möglich? Dazu gibt es eine echt interessante Studie.

Zwei Typen von Musikhörern

Die Cambridge-Universität ist dieser Sache mal etwas näher auf den Grund gegangen und wollte es wissen. Dafür haben sie extra eine Studie gemacht und etwas sehr Interessantes herausgefunden. Es gibt nämlich zwei verschiedene Typen von Musikhörern. Zum einen gibt es die „Empathiser“. Sie hören Musik für das Gefühl und den Text. Es werden also Emotionen zwischen Lied und einem selbst ausgetauscht. Daher hört diese Personengruppe auch meistens sehr gefühlsbetonte Musik. Zum anderen gibt es aber auch die „Systemisers“, welche Musik eher nur nach Klang und Melodie hören. Inhalt spielt da weniger eine Rolle. Es soll einfach mehr unterhalten. Genau deshalb ist für sie auch klangvolle, aber textlich oberflächliche Musik absolut beliebt.

Musik spiegelt Charakter wider

Ein Professor namens Greenberg der Universität versuchte sogar mithilfe von selbst entwickelten Tests so einiges über die Teilnehmer der Studie herausbekommen – und das nur durch Musik. So sollten die Teilnehmer der Studie fünf Persönlichkeitseigenschaften allein durch Musikauszüge bestimmen. Diese waren Weltoffenheit, Liebenswürdigkeit, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität. Hinzu kamen noch die allgemeine Zufriedenheit über die aktuelle Lebenssituation und die mentale Gesundheit. Tatsächlich konnte man schlussendlich durch die Tests feststellen, wer „Empathiser" und „Systemiser" ist.