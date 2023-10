Das passiert mit deinem Körper, wenn du täglich Käse isst

Käse schmeckt lecker und versorgt den Körper mit Calcium und Proteinen. Wer davon jedoch zu viel isst, kann seiner Gesundheit jedoch Schaden zufügen. KUKKSI enthüllt, welche Auswirkungen ein zu hoher Käse-Konsum auf deinen Körper haben kann.

Käse ist aus der Küche vieler Länder nicht mehr wegzudenken und gehört für die meisten auf dem Speiseplan einfach dazu. Ob auf der guten alten Stulle, auf Pizza oder als Parmesan bei Pasta – Käse ist ein Multitalent und geht einfach immer. Dagegen spricht auch erstmal nichts – zumindest, solange man den Konsum in Maßen hält. Denn wenn man zu viel Käse verspeist, kann sich das negativ auf den Körper auswirken.

Diese Folgen hat ein zu hoher Käse-Konsum für den Körper

Käse kann Entzündungen im Körper fördern

Käse enthält viele der schädlichen gesättigten Fettsäuren. Vor allem Arachidonsäure ist in Gouda oder Camembert in großen Mengen enthalten. Entzündungen wie Arthritis können begünstigt werden, wie brigitte.de schreibt. Und auch Hautunreinheiten wie Akne werden gefördert.

Risiko für Schlaganfall erhöht sich

Wenn man viele Käsesorten mit ungesunden gesättigten Fettsäuren zu sich nimmt, erhöht sich der Cholesterinspiegel. Dadurch können Herz- und Kreislauferkrankungen begünstigt werden, welche im schlimmsten Fall mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt enden. Salzige Käsesorten können den Bluthochdruck deutlich erhöhen.

Käse kann die Leber schwächen

Die Leberfunktion kann bei einem zu hohem Käse-Konsum beeinträchtigt werden. Der Abtransport von Giftstoffen wird geschwächt. Im schlimmsten Fall kann das zu Krebserkrankungen führen.

Infektionen in der Schwangerschaft

In einer Schwangerschaft sind vor allem Rohmilch-, Weich- und Blauschimmelkäsesorten wie Camembert, Feta oder Limburger gefährlich. Denn diese können Infektionen oder im schlimmsten Fall sogar Fehlgeburten auslösen.

Der Körper wird mit Calcium versorgt

Es gibt aber auch einen positiven Aspekt: Käse versorgt den Körper mit ausreichend Calcium. Der Mineralstoff stärkt unsere Knochen und Zähne. Hartkäse ist ein echter Calcium-Booster – dazu zählen beispielsweise Emmentaler oder Parmesan.

Wie viel Käse sollte man zu sich nehmen?

Zwar bringt ein zu hoher Käse-Konsum einige Nachteile mit sich, aber man braucht definitiv nicht darauf zu verzichten. Denn es kommt immer noch auf die Masse an! Täglich sollte man nicht mehr als 50 bis 60 Gramm Käse verspeisen, wie die Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Das wären rund zwei Scheiben Käse. Es kommt auch darauf an, welche Käsesorten man zu sich nimmt – fettige Käsesorten wie Bergkäse, Cheddar, Gouda, Camembert oder Butterkäse sollten nicht ganz so oft auf dem Teller landen. Empfehlenswert sind beispielsweise Feta, Hüttenkäse oder Mozzarella, welche sehr fettarm sind.

Quellen: dge.de, brigitte.de, jolie.de, myself.de