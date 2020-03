Kein Sex? Das passiert mit deiner Vagina!

Wenn man länger keinen Sex hat, kann das unterschiedliche Gründe haben – meist ist das Single-Dasein in den meisten Fällen dafür verantwortlich. Es kann aber auch einfach an einer Krankheit oder der Periode liegen. Das kann jedoch krasse Auswirkungen auf deine Vagina haben, wenn du länger keinen Sex hast.

Verzichtest du komplett auf Sex – dazu zählt auch die Selbstbefriedigung – können Bauchkrämpfe während der Periode deutlich stärker sein als sonst. Das liegt vor allem daran, dass deine Scheide die Dehnung nicht mehr gewöhnt ist. Orgasmen sorgen dafür, dass wir uns entspannen. Dabei werden Endorphine (Glückshormone) ausgeschüttet – diese lindern Schmerzen und haben deshalb auch Einfluss auf die Periode. Wenn du keinen Sex – und damit auch keinen Orgasmus hast – ist das nicht der Fall und darum können die Schmerzen bei der Periode intensiver ausfallen.

Die Vagina wird trockener

Bei zu seltenem Sex wird die Feuchtigkeitsproduktion der Vagina heruntergefahren. Das bedeutet: Untenrum ist es bei dir deutlich trockener als sonst. Es daher sinnvoll, Gleitgel zu verwenden, damit deine Vagina beim Sex ausreichend feucht ist – zumindest beim ersten Geschlechtsverkehr nach einer längeren Pause.

Das passiert nach einer Sex-Pause

Nach einer längen Sex-Pause fühlt sich der Orgasmus deutlich intensiver an – es kann aber dafür auch etwas länger dauern, bis du zum Höhepunkt kommst. Einen Haken gibt es leider auch noch: Der erste Sex nach einer längeren Zeit kann mit Schmerzen verbunden sein. Das kann daran liegen, dass du zunächst langsamer erregt bist, sich deine Scheide erst wieder an die Dehnung gewöhnen muss oder auch zu trocken ist. DSchon bald wirst du wieder Spaß am Liebesspiel haben – nur beim ersten Mal solltet ihr etwas vorsichtiger und vor allem langsamer sein. Schon gelesen? Darum solltest du nach dem Sex deine Vagina föhnen