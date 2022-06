Das passiert mit deinem Körper, wenn du täglich Cola trinkst

Dass Cola nicht gut für den Körper ist, weiß jeder. Vor allem die Unmengen an Zucker machen es so ungesund. Allerdings gibt es auch noch eine Menge anderer Inhaltsstoffe, die einfach nicht so geil sind. Falls du ein richtiger Cola-Liebhaber bist und es regelmäßig trinkst, dann solltest du besonders aufmerksam sein. Denn das hat auf Dauer echt keine guten Folgen für deine Gesundheit.

Cola ist eines der ungesündesten Getränke – aber auch eines der beliebtesten. So gibt es viele Menschen, die es regelmäßig trinken. Es gibt sogar richtige Abhängigkeiten von dem Softdrink. Das ist aber alles andere als gesund. So zerstört es auf Dauer viele Stellen in unserem Körper gleichzeitig.

Das passiert, wenn man regelmäßig Cola trinkt

Schlechte Zähne

Durch den vielen Zucker schadet man sehr stark den Zähnen. So kommt es nicht selten zu sehr viel Karies. Aber auch bei zuckerfreier Cola wird das Gebiss ordentlich angegriffen. Der Zucker ist nämlich nicht der einzige Übeltäter. So greift auch die Phosphorsäure in der Cola unsere Beißerchen an.

Probleme mit der Haut

Dass der Zucker die Zähne angreift, ist nicht das einzige Problem. So kommt es auch immer wieder zu Hautproblemen durch Cola. Das liegt vor allem daran, dass unser Blutzuckerspiegel stark erhöht wird und das Getränk sehr viel Koffein enthält. Der aufputschende Inhaltsstoff entzieht unserer Haut nämlich die Feuchtigkeit.

Bluthochdruck

Bluthochdruck ist ein weiteres Problem, was du haben wirst, wenn du zu oft zur Cola greifst. Und damit ist wirklich nicht zu scherzen, denn das kann ganz schön auf unsere Organe und vor allem auf unser Herz gehen. Ein guter Grund, den Konsum etwas zu reduzieren.

Geschmackssinn geht verloren

Das ist eine Sache, die man nicht so sehr mit Cola in Verbindung bringt und auch gar nicht so bekannt ist. Allerdings wurde durch eine Studie nachgewiesen, dass der sehr süßliche Geschmack unserer Zunge schadet. So stumpfen die Geschmacksknospen auf der Zunge ab – natürlich nicht direkt bei einem oder zwei Gläsern. Aber eben auf Dauer. Schon gelesen? Darum solltest du nie Cola im Flugzeug bestellen.