Das ist die gefährlichste Straße in Deutschland

Drogenhotspot, blutige Bandenkriege, Prostitution und Messerstechereien – die Eisenbahnstraße in Leipzig hat ihren Ruf weg. Kriminalität ist hier an der Tagesordnung. Die Stadt kämpft seit Jahren, um dem Viertel ein neues Gesicht zu geben.

Die Eisenbahnstraße in Leipzig gilt als Kriminalitätshotspot und gilt als die schlimmste Straße in Deutschland. Selbst in der DDR hatte die Straße ihren Ruf weg. Nach der Wende zogen hier zahlreiche Migranten her. Die Straße ist sehr multikulti geprägt. Auf der anderen Seite spielen hier täglich Drogen und Kriminalität eine große Rolle – von Messerstechereien bis hin zu Körperverletzungen oder sogar Tötungsdelikten.

Die Kriminellen-Meile ist 1,5 Kilometer lang und befindet sich im Zentrum in der Nähe vom Hauptbahnhof. Immer wieder kommt es in der Straße auch zum Bandenkrieg – die Polizei ist hier oft mit einem Großaufgebot vor Ort. „Eine ganz normale Auseinandersetzung, wie sie hier fast täglich passiert“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber FOCUS Online. Damit die Polizei die Kontrolle behält, wurde ein 24-Stunden-Posten in der Eisenbahnstraße errichtet. So will man die Kriminalität in der Nog-Go-Area besser bekämpfen. Von 1945 bis 1991 hieß die Eisenbahnstraße Ernst-Thälmann-Straße. Von 2018 bis 2021 war die Eisenbahnstraße Teil einer Waffenverbotszone. Vom Obersächsischen Oberlandesgericht wurde diese jedoch für unwirksam erklärt.

Die Eisenbahnstraße in Leipzig hat es in sich – das sieht man auch anhand von diversen Protokollen, was dort innerhalb von wenigen Tagen passiert: So wurde beispielsweise ein Tunesier (27) wegen versuchten Totschlags verurteilt, ein Einbrecher biss seinem Opfer in den Daumen, 80 Beamte durchsuchten mehrere Läden wegen Drogenhandel oder ein Mann zückte bei einer Auseinandersetzung ein Messer und verletzte damit eine andere Person. Das sind Meldungen aus nur zwei Wochen aus der Eisenbahnstraße in Leipzig. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Polizei bald die Situation in dem Brennpunkt unter Kontrolle bekommt…