Das ist die erste legale Cannabis-Plantage in Deutschland!

Es ist aktuell nicht erlaubt in den eigenen vier Wänden die Pflanze des Vertrauen zu sähen und später zu ernten. Bis dato war es nicht mal möglich, überhaupt deutsches Cannabis zu kaufen – hier wurde immer importiert. Doch seit letztem Jahr wird in der Nähe von Hamburg bei einem kanadischen Tochterunternehmen die Heilpflanze legal angebaut.

Es ist wohl einer der härtesten Kämpfe, die es im deutschen Bundestag gibt: Die ewige Debatte über eine Cannabis-Legalisierung. Die meisten Parteien vertreten die Meinung, dass die Pflanze legalisiert gehört. Heißt nicht, dass der Verkauf nicht kontrolliert sein soll. Seit 2017 gibt se unter bestimmten Bedingungen sogar Marihuana auf Rezept. Aber auch hier tun sich die Krankenkassen schwer – nur 40 % aller Anträge übernehmen die Gesetzlichen.

Cannabis auf Rezept

Der Grund für den Konsum von THC und CBD – die beiden Inhaltsstoffe von Cannabis – ist lang. Angst-, sowieso krampflösend und appetitanregend sind nur die drei Hauptgründe für die Nutzung der Pflanze. Aktuell gibt es 40.000 offizielle Konsumenten in Deutschland, 2018 waren es gerade mal 14.000! Natürlich ist auch hier die Dunkelziffer deutlich höher. Die Gründe einer Verschreibung sind überraschend: 72 % aus Gründen von Schmerzen, 11 % wegen Spastiken, 7 % wegen Anorexie, 4 % auf Grund von Übelkeit und nur 3 % der Konsumenten leiden unter Depressionen.

Erste legale Plantage in Deutschlang

Bis dato wurden die Pollen der Pflanze importiert, was am Ende zu einem massiv hohen Preis von ca. 20€ pro Gramm kommt – für Selbstzahler versteht sich. Um dem zu umgehen gibt es seit 2017 die Planung der ersten eigenen, deutschen Plantage. In der Nähe von Hamburg ist es nun soweit. Drei verschiedene Sorten – alle mit verschiedenen THC und CBD Gehalt dürfen hier ihr neues Zuhause finden. Zwar bis jetzt nur 1.000 Kg pro Jahr, was lächerlich zum gefragten Konsum ist, aber ein Anfang ist es definitiv.