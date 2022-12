Das ist der Unterschied zwischen Emos und Gothics

Emo und Goth sind eigentlich auf ihre Art unverwechselbar. Beide tragen ähnliche Klamotten, aber es gibt eben doch viele Unterschiede. Prägend ist vor allem die Musikrichtung. KUKKSI verrät, wodurch sich Emos und Goths unterscheiden.

Es ist für einige nicht einfach, Emos von Goths zu unterscheiden. In beiden Szenen gibt es viele unterschiedliche Styles – aber sie sind eben schon relativ ähnlich. Die Begriffe Emo und Goth wurden aus bestimmten Musikrichtungen geboren. Emos hören eher Pop-Punk mit Hardcore-Elementen und bei Goths handelt es eher um Songs unter anderem mit Elementen aus Übernatürlichem, Fantasy oder Literatur.

So entstand die Emo-Bewegung

Emo steht für „Emotionalen Hardcore“. Die Punk-Rock-Musik entstand Mitte der 90er Jahre in Washington. Inhaltlich geht es in den Songs um Gefühle, Trauer oder auch zwischenmenschliche Themen. Später entstanden vor allem rund um New York einige Emo-Bands – zu den bedeutendsten Gruppen zählten damals unter anderem „Policy of 3“ oder auch „Native Nod“. Nicht nur an der Ostküste, sondern auch an der Westküste entstanden mehrere Gruppen – dazu zählen in etwa Emo-Bands wie etwa „Still Life“, als auch Bands wie „Heroin“, „Indian Summer“, „Antioch Arrow“, „Universal Order of Armageddon“ und „Swing Kids“. Auch in Deutschland kam die Welle Ende der 90er Jahre an. In den 2000er Jahren enstand auch eine Modeerscheinung, welcher mit dem Musikstil jedoch nicht immer in Verbindung steht.

Goth hat einen früheren Urpsung

Goth hat einen viel früheren Ursprung und geht auf die 80er Jahre zurück. Die Richtung existierte im Rahmen der Dark-Wave-Bewegung. Die Anhänger werden meist als Goths bezeichnet – innerhalb der Schwarzen Szene stößt das jedoch auf Ablehnung. In Deutschland werden die Anhänger eher als Gruftis bezeichnet. Die Goth-Subkultur wird üblicherweise mit dem Musik-Subgenre Post-Punk in Verbindung gebracht. Die Anhänger der Szene hören oft Gothic-Rock-Musik, welche durchaus auch manchmal mit Gewalt verbunden sein kann.

Wie kleiden sich Emos und Goths?

Sowohl bei Emos als Gothics sind Underground-Musik als auch Hardcore-Punk prägend – mit Punk als Wurzel. Aber wie ist eigentlich das Erscheinungsbild? Zumindest in der Hinsicht gibt es einige Merkmale, die gleich sind – und zumindest vom Look her kann man schon mal einen Emo oder Goth verwechseln. Sowohl Emos als Goths tragen eher engere Hosen und ein weiteres Merkmal sind Nietengürtel. Ein Unterschied ist vor allem der, dass Goths auch Steampunk-Mode, Korsetts, Fetischkleidung und Spitzenröcke tragen. Bei Emos stehen eher viele Accessoires im Vordergrund und meist ist das mit stylischen Frisuren oder auch eher bunten Klamotten verbunden, während Goths eher fast nur schwarze Klamotten tragen.