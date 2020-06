Das ist der sicherste Platz im Flugzeug

Das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Dennoch kann es über den Wolken zu heftigen Turbulenzen oder in ganz seltenen Fällen zu Unglücken kommen. Die meisten Passagiere fragen sich immer wieder: Wo ist im Flieger eigentlich der sicherste Platz?

Ob am Gang, Fenster oder in der Mitte – bei der Sitzplatz-Wahl hat jeder seine Vorlieben. Die Plätze in der Mitte im hinteren Teil des Flugzeuges sind eher unbeliebt – die Plätze am Fenster sind heiß begehrt und am Gang ist man schließlich schnell auf der Toilette.

Flugzeug gilt als sicherstes Transportmittel

Die Chance, bei einem Flugzeug ums Leben zu kommen, liegt bei 1:47 Millionen. Denn das Flugzeug gilt als das sicherste Transportmittel der Welt – zu Abstürzen kommt es also beinahe nie. Dennoch fragen sich viele Passagiere: Was sind eigentlich die sichersten Plätze? Und wo sind die Überlebenschancen bei einem Absturz am höchsten? Dazu hat sich bisher keine Airline geäußert. Eine Studie sind der Frage aber nachgegangen, was die sichersten Plätze in der Kabine sind.

Das sind die sichersten Plätze

Das US-Magazin Popular Mechanics hat vom amerikanischen National Transportation Safety Board die Unfalldaten aus 36 Jahren ausgewertet. Die Chance, bei einem Flugzeugabsturz zu überleben, liegen demnach bei 69 Prozent. Im vorderen Drittel – was bei Langstreckenflugen die Business- oder Firstclass ist – liegen die Überlebenschancen bei nur noch 49 Prozent. Und auch das Time Magazine hat die Sitzplätze untersucht – laut den Daten der Federal Aviation Authority sind die hinteren am sichersten. Laut mehreren Statistiken sind die Plätze in der mittleren Reihe und im hinteren Teiul des Flugzeugs am sichersten. Alison Duquette, eine Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde stellt jedoch mal in einem Interview mit der Huffington Post klar, dass die Plätze nicht nach ihrer Sicherheit bewertet werden können. Und damit hat sie auch Recht, denn jeder Unfall ist „einzigartig".