Das ist der Grund: Darum entfällt The Masked Singer auf ProSieben!

Am 18. November startete die neue Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Die erfolgreiche Rateshow läuft immer samstags – eigentlich. Denn am heutigen Samstag schauen die Fans in die Röhre. ProSieben hat die Show nämlich verschoben – das hat auch einen Grund.

Deutschland rätselt wieder: Welche Promis verstecken sich unter den Kostümen bei „The Masked Singer“? In der vergangenen Woche wurde der Okapi demaskiert – darunter hat sich Katja Ebstein versteckt. „Irgendwie ist das hier eine abgefahrene Sache!“, erklärte die ESC-Legende nach der Show im Interview mit ProSieben. Und auch in den kommenden Wochen werden die nächsten Masken enthüllt.

„The Masked Singer“ entfällt wegen Thomas Gottschalk

Am heutigen Samstag schauen die Fans jedoch in die Röhre. Denn ProSieben hat kurzfristig die neue Folge verschoben – und zwar auf den Sonntag! Grund dafür ist die letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk. „Für unsere Stars unter den Masken ist der Abschied von Thomas Gottschalk ein großer Moment, den sie nicht gegen ihn, sondern mit ihm verbringen möchten“, erklärte Matthias Opdenhövellaut ProSieben. „Diesem Wunsch konnte sich ProSieben natürlich nicht widersetzen“, so der Moderator weiter. „Manchmal kann man sich nur schwer oder auch gar nicht entscheiden, wo man sein will oder was man schauen will“, sagt auch ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer. „Thomas Gottschalk wünschen wir für seinen Abschied nur das Beste“, heißt es weiter in dem Statement.

Das zeigt die Konkurrenz von „Wetten, dass..?“

Die Fans müssen also nicht auf „The Masked Singer“ verzichten, sondern die neue Ausgabe läuft nur einen Tag später. Stattdessen zeigt ProSieben am Samstag die Filme „Django Unchained“ und „King Arthur: Legend of the Sword“. Und auch sonst wollen die anderen Sender nicht mit großen Shows gegen „Wetten, dass..?“ antreten. So laufen auch auf RTL am heutigen Samstag Spielfilme, was auf dem Sendeplatz eher ungewöhnlich ist. Um 20:15 Uhr zeigt der Sender „Last Christmas“ und anschließend „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“. Die ARD zeigt in Konkurrenz zu „Wetten, dass..?“ die Serie „Totenfrau“ und in SAT.1 wird der Blockbuster „Transformers 3“ gesendet. „Wetten, dass..?“ dürfte eine Mega-Quote einfahren – deshalb läuft die neue Ausgabe von „Promi Big Brother“ auch erst 23:30 Uhr. Planmäßig geht „Wetten, dass..?“ bis 23:15 Uhr im ZDF.