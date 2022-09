In Deutschland gibt es unheimliche Orte. Du bist auf der Suche nach der grusligsten Klinik in Deutschland? Fündig wird man in der Nähe von Berlin: Die legendären Heilstätten in Beelitz laden förmlich jeden Horror-Junkie ein. Das ist mittlerweile aber gar nicht mehr so einfach.

Das ehemalige Tuberkulose-Krankenhaus in Beelitz-Heilstätten gehört zu den gruseligsten Orten überhaupt. Zwischen 1889 und 1930 war der Klinik-Komplex noch in Benutzung – sogar Adolf Hitler ließ sich als Gefreiter hier behandeln. Heute ragt über den Dächern der Heilstätten der Baumwimpfelpfad und lädt Bestaunte ein, sich das zugewachsene Krankenhaus von oben anzusehen.

Die Heilstätten in Beelitz

Anfang des 20. Jahrhunderts schien der Kampf gegen die Tuberkulose-Krankheit fast machtlos. Beinahe jeder dritte Todesfall konnte zu dem Zeitpunkt auf die tödliche Lungenerkrankung zurückgeführt werden und kostete unzählige Menschenleben. So wurde extra ein spezielles Krankenhaus errichtet, in dem über 1.200 Erkrankte Platz hatten – mit eigenem Badehaus und sogar klinikeigener Kirche! Nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, brauchten mehrere Tausend Kriegsverletzte eine Behandlungsmöglichkeit und so wurde aus dem Tuberkulose-Krankenhaus ein Lazarett für verwundete Soldaten.

Früher moderne Klinik – heute einer gruseligsten Krankenhäuser

Das damalige Vorzeige-Krankenhaus ist schon lange nicht mehr das, was es einmal war. Verwucherte Wände, überall Graffiti – das alles zwischen alten Patientenakten und eine ganze Menge Müll. Hier haben Obdachlose ganze Arbeit geleistet und das gesamte Areal verwüstet. Nachdem man den Plan hatte, einen Baumwipfelpfad zu bauen, wurde die gesamte Klinik für ungebetene Gäste sicher gemacht. Mittlerweile wurden auf dem gesamten Gebiet überall Kameras installiert und in den Abend – und Nachtstunden dreht die Security ihre Runden.

Paranormale Erlebnisse

Bis heute ist das Tuberkulose-Krankenhaus gerade nachts ein attraktiver Ort für Fans der verlassensten und gruseligsten Orte in Deutschland. Regelmäßig brechen hier Geisterjäger ein, um die Anlage zu erkunden. Neben dem Operationsaal, der schon gruselig genug ist, gibt es immer wieder Berichte von paranormalen Erlebnissen. Die reichen von dunklen Gestalten am Ende des Gangs, bis zu angeblich gehörten Hilfeschreien von einer jungen Frau – hier kommt jeder Grusel-Fan auf seine Kosten! Doch wie gesagt: Ohne weiteres solltest du das Gelände auf keinen Fall betreten… Schon gelesen? Lost Places: Das sind 10 vergessene Orte in Deutschland