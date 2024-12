Das erste Baby-Foto: Ex-DSDS-Star Norman Langen ist Papa geworden!

Das ist wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für Norman Langen: Der Schlager-Star ist zum zweiten Mal Papa geworden! Bei Instagram verrät der 39-Jährige jetzt Details zum Nachwuchs.

„Wir freuen uns wie Bolle“, sagte Norman Langen im September zu RTL und verkündete die Schwangerschaft seiner Ehefrau Verena. „Sie hat wirklich lange, lange auf sich warten lassen“, so der einstige DSDS-Kandidat.

„Ein weiteres Wunder ist nun endlich in Verenas und mein Leben getreten“

Sechs Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Emilio hat nun seine Tochter am Freitag das Licht der Welt erblickt. „Guten Morgen meine Lieben, was soll ich sagen… ein weiteres Wunder ist nun endlich in Verenas und mein Leben getreten“, beginnt der Schlager-Star sein Statement bei Instagram.

Die kleine Amelie Jolie habe am 19. Dezember um 8.40 Uhr das Licht der Welt erblickt: „Wir sind wahnsinnig erleichtert, dass alles reibungslos verlief und vooooller Glückshormone… Ganz besonders stolz bin ich auf meinen Schatz Verena, die mir ein zweites Kind schenkte und sooo tapfer war… Ich liebe Dich.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Norman Langen (@norman.langen)

Ex-DSDS-Star bekommt viele Glückwünsche

Nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch viele Kollegen haben sich zu Wort gemeldet und dem Paar zum Nachwuchs gratuliert. „Glückwünsch zur süßen Amelie-Jolie!“, schreibt Schlager-Kollegin Anna-Carina Woitschack in den Kommentaren. Ballermann-Star Jürgen Milski: „Dann hast du ja schon das schönste Weihnachtsgeschenk, was man sich wünschen kann! Herzlichen Glückwunsch.“ Und auch Ex-„Alles was zählt”-Schauspieler Sam Eisenstein findet liebe Worte: „Alles Liebe für euch. Unsere Zwillinge hatten gestern Geburtstag (16) – Mensch, wie die Zeit vergeht. Wir drücken Euch.“

Den Notfall-Plan für Weihnachten kann Norman Langen nun über Bord werfen. Denn schließlich wusste man nicht, wann seine Tochter auf die Welt kommt. „Wenn es natürlich dann an dem Abend passieren sollte. Ja, gut, dann können sie alle bei uns sitzen bleiben. Ich bin dann im Krankenhaus“, erklärte der Musiker in einem Interview mit RTL. Der ehemalige Alten- und Demenzpfleger wurde im Jahr 2011 durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt.