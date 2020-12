Darya Strelnikova: GNTM-Girl gibt Liebes-Aus bekannt!

Darya Strelnikova war eigentlich glücklich vergeben und teilte immer wieder Schnappschüsse mit ihrem Lover bei Instagram. Doch nun ist alles aus: Die ehemalige “Germany’s next Topmodel” gab bei Instagram das Liebes-Aus bekannt!

In den sozialen Netzwerken teilte Darya Strelnikova immer wieder zahlreiche Schnappschüsse aus ihrem Alltag – auch mit ihrem Freund gab es mehrere Fotos. Doch nun ist mit den Pärchenbildern endgültig Schluss: Die Beauty teilte ihrer Community mit, dass sie wieder Single ist und künftig wieder alleine durchs Leben gehen wird.

Trennungsgrund soll privat bleiben

“Ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber ich zeige einiges aus meinem Leben, jedoch bleiben einige Dinge bis auf Weiteres privat”, teilte Darya Strelnikova in einer Fragerunde bei Instagram mit. Über die Trennungsgründe möchte die Blondine nicht reden – das gehe nur sie und ihren Ex-Freund etwas an. Die Ex-GNTM-Kandidatin will sich im kommenden Jahr vor allem auf ihre berufliche Karriere konzentrieren: “Ich wünsche mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr, sich mehr auf mich zu konzentrieren und beruflich weiterzukommen.”

Das Paar wollte heiraten

Die Trennung kommt überraschend. Erst im Januar 2019 hat Darya Strelnikova bestätigt, dass sie einen Heiratsantrag von ihrem Freund bekommen habe. Zu einer Hochzeit wird es nun nicht mehr kommen. Trotz der Trennung gehe es dem Model gut. Bekannt wurde die Blondine in der zehnten Staffel von "Germany's next Topmodel" im Jahr 2015. In der Castingshow belegte sie den 5. Platz. Unter anderem brachte sie die Dirndl-Kollektion "Let's Face Reality" raus und ist als Influencerin bei Instagram sehr erfolgreich.