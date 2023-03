Darum tritt Lady Gaga nicht bei der Oscar-Verleihung auf!

Eigentlich sollte Lady Gaga bei der diesjährigen Oscar-Verleihung aufbleiben. Doch daraus wird nichts: Zwar kommt die Musikerin zu der Verleihung, aber auftreten wird sie nicht. Nun sind dafür auch die Gründe bekannt.

In Los Angeles findet in der kommenden Nacht die Oscar-Verleihung statt. In der Kategorie „Bester Song“ ist Lady Gaga mit ihrem Lied „Hold My Hand“ aus „Top Gun: Maverick“ nominiert. Schon insgesamt dreimal hat die Musikerin bei den Oscars performt: Mit einem Medley aus vier „The Sound of Music“ performte sie auf der Bühne, den nominierten Song „‚Til It Happens to You“ aus dem Film „The Hunting Ground sang sie 2016 und zusammen mit Bradley Cooper performte sie im Jahr 2019 mit dem Titel „Shallow“ aus „A Star Is Born“, für welchen die Sängerin auch einen Oscar bekam.

Darum sagt Lady Gaga den Auftritt bei den Oscars ab

Eigentlich sollte Lady Gaga auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung auf der Bühne auftreten. Doch daraus wird jetzt nichts. Zwar wird die Musikerin zu der Verleihung erscheinen – aber einen Auftritt wird es nicht geben. Hintergrund ist, dass Lady Gaga derzeit zu viel mit den Dreharbeiten für den Film „Joker: Folie à Deux“ zu tun habe. Da sie sehr eingespannt ist, hatte die 36-Jährige keine Zeit, einen Auftritt bei den Academy Awards vorzubereiten.

Statt Lady Gaga wird jetzt Rihanna mit „Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“ performen. Zudem wird Sofia Carson zusammen mit Diane Warren „Applause“ aus dem Film „Tell It like a Woman“ singen. Trotz der Absage von Lady Gaga – musikalische Auftritte wird es bei den Oscars also trotzdem geben. Der Filmtitel von Lady Gaga soll mit einem Video gewürdigt werden.