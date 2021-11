Darum tragen alle Disney-Prinzessinnen blau

Ist dir das schon mal aufgefallen? Ob Elsa, Cinderella oder Arielle – alle Disney-Prinzessinnen tragen blau! Doch warum ist das eigentlich so? Das hat einen ganz bestimmten Grund, welcher nun auch enthüllt wurde.

Disney-Prinzessinnen sind wunderschön. Doch sie haben meist alle nur eine Farbe – und zwar blau! Elsa aus „Frozen“, Belle aus „Die Schöne und das Biest“, Cinderella aus „Aschenputtel“ oder sogar Dorothy in der Verfilmung von „Der Zauberer von Oz“ im Jahre 1939 – die Kleider der Disney-Prinzessinnen haben alle nur die eine Farbe. Klar, blau ist eine schöne Farbe – es gibt aber einen Grund, weshalb das so ist.

Das ist der wahre Grund

„Blau steht schon immer für Verlässlichkeit, Konstanz und Treue“, klärt Farbexpertin Leatrice Eisenman gegenüber Allure auf. „Sinnbildlich steht blau deshalb auch für die Farbe des Himmels. Auch wenn es bewölkt ist, weiß man trotzdem immer, dass der Himmel noch da ist“, so die Farb-Expertin weiter.

Blau stärkt die weiblichen Charaktere

Eigentlich ist Rosa eher die Farbe für Mädchen und Blau für Jungs – Disney hat sich aber bewusst dagegen entschieden. Die weiblichen Charaktere wolle man so in ihrer Rolle stärken. „Man gibt dem Charakter ein bisschen mehr Power, wenn man ihn in blau kleidet“, so Leatrice Eiseman. Das zeigt sich auch in den Filmen: Jasmin flüchtet aus den Fängen des Bösewichts Jafar oder Cinderella setzt sich gegen ihre böse Stiefmutter durch.

„Es ist ein sehr einfacher Weg, um Mädchen und Frauen eine gewisse Stärke zu verleihen“, verriet sie weiter. Zuletzt stellt sie noch klar: „Indem Disney blau für die Kleider der Heldinnen verwendet, spielen sie unterbewusst darauf an, dass diese Eigenschaften auch für die Heldin gelten – und dass Frauen genau so fähig sind wie ihre männlichen Ebenbilder.“ Das zeigt: Disney müssen wir einfach lieben und trägt zur Emanzipation der Frau bei. Das ist eine echt coole Sache! Schon gelesen? Disney-Geheimnis gelüftet: Goofy ist gar kein Hund!