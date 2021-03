Darum solltest du vulgäre Menschen als Freunde haben

“Was soll der Sch****!?” oder “F*ck, ist mir alles zu blöd hier!” – du nimmst kein Blatt vor den Mund und motzt über das noch so kleinste Detail? Du fluchst gerne oder machst auch mal einen versauten Witz? Dann bist du bestimmt eine super gute Freundin! Das hat zumindest eine Studie herausgefunden.

Wenn in deinen Sätzen mindestens ein Schimpfwort vorkommt oder du dich wirklich über jeden Mist aufregst, bist du wohl ziemlich vulgär eingestellt. Du nimmst auch kein Blatt vor den Mund und sagst immer deine Meinung? Dein Mundwerk hast du in den meisten Momenten auch absolut nicht unter Kontrolle? Glückwunsch! Dann sollte man genau dich in deinem Freundeskreis haben.

Vulgäre Menschen sind die besseren Freunde

Mehrere Universitäten von Maastricht, Cambridge, Stanford und Hong Kong haben nämlich herausgefunden, dass vulgäre Menschen die besseren Freunde sind. Zumindest sei das besser, als Probleme für sich zu behalten – sie sind einfach ehrlicher und authentischer. Und vor allem: Sie lügen einfach nicht! Denn du lässt deinen Gefühlen freien Lauf und sagst, was du denkst – das sei besser, als zu schweigen oder jemanden nicht die Wahrheit zu sagen.

Diese Sache ist ein absolutes No-Go

Doch Vorsicht! Fluchen ist okay, aber beleidigen in einer Freundschaft ein absolutes No-Go. Wenn du zu deiner BFF beispielsweise sagst, dass sie in dem Kleid "total fett" aussiehst und darüber motzt, ist das schon eher eine Beleidigung und sollte man lieber unterlassen. Dabei verliert man Sympathiepunkten und die Freundschaft könnte bei solchen Aussagen auch irgendwann in die Brüche gehen. Du solltest dich also lieber dann darüber aufregen, dass deine Haare mal wieder nicht sitzen. "Wir können schlussfolgern, dass jene, die in familiärer Umgebung zu leichter Obszönität neigen, sich authentischer ausdrücken, vermutlich, weil sie weniger dazu neigen, andere besänftigen oder sich selbst besser darstellen zu wollen", heißt es in der Studie, welche im Jahr 2016 veröffentlicht wurde.