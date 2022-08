Darum solltest du Spinnen zu Hause niemals töten

Plötzlich taucht eine Spinne auf und krabbelt zu Hause die Wände hoch – für viele ist das wohl ein absolutes Horror-Szenario! Das Krabbeltier wollen dann viele im besten Fall sofort los werden – eine Spinne solltest du aber dennoch niemals töten. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Plötzlich taucht eine Spinne in deinem Zimmer auf oder kriecht aus dem Abfluss heraus – für viele ist das eine absolute Horror-Vorstellung. Um eine Spinne loszuwerden, greifen die meisten zu ziemlich krassen Mitteln. Denn viele Menschen haben Angst vor den Krabbeltieren. In den meisten Fällen muss dann der Staubsauger herhalten – das ist aber keine gute Idee. Denn zum einen erleidet das Tier einen qualvollen Tod, aber es ist auch gut möglich, dass die Spinne in dem Gerät überlebt und wieder herauskrabbelt. Und andere Leute greifen zum nächsten Schuh und wollen das Tier erschlagen.

Spinnen sind nützliche Tiere

Zugegeben: Spinnen haben nicht den besten Ruf. Und einige Arten sehen auch ziemlich gruselig aus und auch Spinnweben sind in den eigenen vier Wänden kein schöner Anblick. Dennoch sind sie sehr nützliche Tiere, denn Spinnen fressen zahlreiche Insekten – dazu gehören unter anderem Fliegen und Stechmücken. Mit dem Spinnennetz werden die Insekten gefangen und erfüllen damit einen praktischen Zweck. Und mal ehrlich: Auf Insekten wie Motten oder Mücken können wir in unserem Haushalt wirklich verzichten.

Die Krabbeltiere fangen Insekten

Bei uns sind vor allem Kreuzspinnen sehr verbreitet. Unglaublich, aber wahr: Das Tier schafft es jährlich, bis zu zwei Kilogramm Insekten zu vernichten. Die Krabbeltiere sorgen also dafür, dass wir keine Plagen mehr im Haus haben. Die Spinnen solltest du daher nicht als Schädling, sondern als Nutztier ansehen. Und wenn du das achtbeinige Tier doch loswerden willst, solltest du sie keinesfalls töten. Nehme dafür im besten Fall ein Glas und setze sie draußen aus. Und man sollte sich auch ins Gedächtnis rufen, dass Spinnen in der Regel ungefährlich sind – sie beißen und stechen den Menschen nicht. Schon gelesen? Dieses Hausmittel hilft sofort gegen Spinnen