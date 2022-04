Darum solltest du öfter dein Smartphone neu starten!

Unsere Smartphones haben meistens immer den gleichen Alltag: Über nach Laden, am Tag den Akku leeren und dann abends wieder an die Steckdose. Normalerweise startet man sein Handy wirklich nie neu. Dabei ist das eigentlich gar nicht so unwichtig. Es kann nämlich eine Menge bringen, wenn man es manchmal ausschaltet und dann an macht. Doch wie oft und warum genau sollte man das tun?

Mittlerweile sind Handys unsere täglichen Begleiter, egal wohin. Ein Leben ohne Smartphone? Unvorstellbar. Immerhin ist es in so vielen verschiedenen Lebenslagen nützlich und man will auch irgendwie nie etwas auf Social Media verpassen. Damit du allerdings noch mehr Freude an deinem kleinen Helferchen hast, solltest du dir diese Tipps mal genauer durchlesen.

Warum sollte man das Smartphone neu starten?

Wenn man an einem Computer oder einem Tablet ein neues Update herunterlädt, dann wird es meistens erst so richtig wirksam, wenn das Gerät neu gestartet ist – das macht es in der Regel auch automatisch. Zwar ist das beim Smartphone nicht immer zwingend notwendig, doch es kann Wunder bewirken. Wenn man es nämlich herunter- und wieder hochfährt, wird der Arbeitsspeicher bereinigt, Bugs können verschwinden, alle laufenden Apps geschlossen und eingefrorene Prozesse eventuell gelöst. Das kann also durchaus etwas bringen. Doch wie oft sollte man das tun?

So oft sollte man es rebooten

Auch wenn man gerade nicht bemerkt, dass es im Smartphone irgendwo Probleme gibt und soweit eigentlich alles läuft, sollte man sein Gerät ab und zu Mal herunter- und wieder hochfahren. Viele Prozesse können wir nämlich gar nicht wahrnehmen, weil viel im Hintergrund abläuft. Daher würde es auch völlig ausreichen, wenn du es einmal in der Woche machen würdest. Zudem dauert es auch nur eine Minute – wenn überhaupt. Auf Dauer kann das der Gesundheit deines Smartphones echt zu Gute kommen. Schon gelesen? Diese 6 Todsünden zerstören jedes Smartphone.