Darum solltest du nie einen Orgasmus vortäuschen

Die meisten Girls haben es schon mal getan: Einen Orgasmus vortäuschen! Das kann durchaus aber die Beziehung negativ beeinflussen. Und auch sonst tust du dir damit kein Gefallen. KUKKSI verrät, weshalb du den Höhepunkt niemals vortäuschen solltest.

Mal ehrlich: Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Die Antwort wird sicherlich bei ja liegen. Laut dem Magazin Archives of Sexual Behaviour haben drei von vier Frauen bisher einen Höhepunkt vorgespielt. Für die Studie wurden 463 heterosexuelle Frauen befragt – diese ist zwar nicht repräsentativ, aber gibt zumindest eine Tendenz darüber.

Viele Girls spielen einen Orgasmus vor

Den Orgasmus vorzuspielen, ist keine gute Idee – denn vorteilhaft für eine Beziehung ist das nicht. Und auch selbst tut man sich damit keinen Gefallen. In heterosexuellen Beziehungen kommt es seltener zum Höhepunkt, denn Frauen kommen nicht immer – was bei Männern dann aber wieder etwas anders ist. Und vor allem können Jungs deutlich schneller zum Höhepunkt kommen als ihre Partnerin. Das Ganze hat sogar eine Bezeichnung und nennt sich „Orgasm Gap“. Im Schlafzimmer herrscht also definitiv noch keine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern.

Einen Orgasmus vorzutäuschen, ist ein leichtes Spiel – die meisten Girls stöhnen sich zum Höhepunkt, obwohl es gar keinen gibt. Ein Orgasmus ist nicht alles beim Sex – schon aus dem Grund solltest du diesen nicht vorspielen. Täuschst du ihm zudem jedes Mal vor, ändert der Boy beim Liebesspiel nichts. So wirst du beim Geschlechtsverkehr nie auf deine Kosten kommen. Statt ein erfülltest Sexleben vorzuspielen, sollte man in einer Beziehung offen mit dem Partner kommunizieren. Und auch, wenn man beim Liebesspiel einige Dinge ändert – auch dann kommt ein Girl nicht immer zum Höhepunkt. Das hängt mit einigen Faktoren zusammen – dazu zählen beispielsweise Alkohol oder auch Stress. Es liegt also nicht immer am Mann selbst, dass seine Partnerin nicht zum Höhepunkt kommt – aber wie erwähnt: Der Höhepunkt ist nicht alles beim Sex, auf was es ankommt. Schon gelesen? Orgasmus-Killer: 11 Gründe! Darum kommst du nicht zum Höhepunkt