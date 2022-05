Darum solltest du nicht mit Licht einschlafen

Jeder von uns hat andere Rituale, um abends richtig schön einschlafen zu können. Und da gibt es so einige Möglichkeiten. Von Musik über bestimmtes Essen, bis hin zu Youtube-Videos oder Twitch-Livestreams. Egal, auf welche Art und Weise du jeden Abend deine Augen schließt – eine Sache solltest du niemals tun. Und zwar nicht im Dunkeln einzuschlafen.

Damit man abends richtig schön und gemütlich einschlafen kann, hat dafür jeder von uns eigene Angewohnheiten. Es ist nicht unüblich, dass man sich noch irgendwelche Videos auf Youtube oder anderen Plattformen anschaut, und daraus ein Hörspiel macht, wenn so langsam die Augen zufallen. Es kann auch sehr gemütlich sein, dass man mit angelassenem Licht einschläft. Das ist aber echt nicht so ratsam.

Darum sollte das Licht beim Einschlafen aus sein

Stromkosten

Zurzeit explodieren die Strom- und Gaspreise. Das ist also schon mal ein echter Nachteil, wenn man acht Stunden lang schläft und dabei das Licht an lässt. Immerhin ist das ja nun wirklich eine pure Stromverschwendung, wenn die ganze Nacht das Licht brennt, während man schläft.

Unruhiger Schlaf

Im Normalfall lässt man beim Schlafen nicht immer durchgängig das Licht an. Also ist es irgendwie auch total ungewohnt, wenn man zwischendrin kurz aufwacht und es total hell ist. Ein unruhiger Schlaf ist also vorprogrammiert. Dann doch lieber im Dunkeln schlafen.

Kein tiefer Schlaf

Und wenn man schon unruhig schläft, dann kommt man natürlich auch nicht in eine richtige Tiefschlafphase. Vermutlich wirst du dann am nächsten Tag total durchhängen, weil die Nacht für dich einfach nicht so wirklich erholsam war. Eigentlich hat Licht beim Schlafen wirklich nur Nachteile.

Adrenalin

Der Körper ruht sich nur wirklich aus, wenn du ihn auch lässt. Man ist es gewöhnt, dass man Stress hat, wenn es hell ist. Dein Körper verbindet das damit. Wenn du nun beim Schlafen das Licht anlässt und es dauerhaft hell ist, dann kommt er nicht in diesen Zustand hinein, sondern ist immer noch in Bereitschaft, dass jeden Moment vielleicht irgendwas zu tun sein könnte. Schon gelesen? Das sagt deine Schlafposition über dich aus.