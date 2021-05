Darum solltest du neu gekaufte Kleidung immer waschen

Wenn man sich neue Klamotten kauft, dann will man sie natürlich auch schnellstmöglich anziehen. Die meisten von uns verzichten dann lieber auf die erste Wäsche und ziehen die Kleidung dann sofort an. Für viele ist der Geruch der neu gekauften Sachen auch echt angenehm. Dabei sollte man neu gekaufte Klamotten immer erst mal waschen. Warum? Erfährst du hier!

Wer kennt es nicht? Man kauft neuen Kleidung und ist richtig hyped, dass man sie endlich auch mal tragen kann. Am liebsten direkt, wenn man zu Hause ist. Zudem setzt der Geruch der neuen Sachen auch ein Statement. Jeder bemerkt dann, dass es neu ist. Dabei sollte man die Kleidung IMMER erst waschen und nie sofort tragen.

Nebenwirkungen

Wenn man die Kleidung nicht sofort wäscht und direkt trägt, dann kann das für Hautirritationen führen. Das endet dann mit Pusteln und Ausschlägen oder unangenehmen Juckreizen. Das ist nicht gerade toll und so richtig genießen kann man die neuen Sachen dann auch nicht. Vor allem wenn es warm wird und man dabei schwitzt. Aber warum ist das eigentlich so? Dafür gibt es einen einfachen Grund. Um Kleidung herzustellen, werden Chemikalien und Schadstoffe verwendet. Zudem kann es sogar sein, dass das Kleidungsstück vorher im Laden von mehreren Kunden anprobiert wurde.

Neue Klamotten immer erst waschen

Die Kleidung ist also gar nicht so sauber, wie sie erscheint und riecht. Wenn du nach dem Shoppen heimkommst oder vielleicht auch bestellt hast und deine Kleidungsstücke angekommen sind, solltest du sie also nicht direkt anziehen. Vor allem nicht über Stunden. Viel besser wäre es, wenn du sie erst einmal in die Waschmaschine steckst. Dabei reicht eine einfache Wäsche, damit du die Kleidung danach bedenkenlos tragen kannst. So wirst du daran viel mehr Freude haben – auch wenn es etwas Geduld erfordert, bis die Sachen trocken sind.