Gehörst du auch zu den Menschen, welche morgens kaum aus dem Bett kommen und auf das Frühstück fast verzichten? Dann greift man schnell zu Obst – beliebt sind vor allem Bananen, denn das ist gesund für unseren Körper. Aber aufgepasst! Darauf solltest du unbedingt verzichten. Die gelbe Frucht ist nämlich nicht wirklich gut für unseren Körper, wenn du sie direkt am Morgen pur ist.

Eine Banane soll schlecht für meinen Körper sein? Klingt erst einmal super komisch. Wie kann denn bitteschön Obst für unseren Körper schlecht sein?! Tatsächlich tut es unserem Körper echt nicht gut, wenn wir am Morgen eine Banane zu uns nehmen. Dafür gibt es sogar gleich mehrere Gründe.

Darum solltest du früh auf die Banane verzichten

Eigentlich ist das gelbe Früchtchen super praktisch. Sie ist schnell verdaut und liefert zahlreiche gute Nährstoffe, wie Vitamine und Magnesium. Zudem sorgt sie durch ihren Zuckeranteil für ordentlich Energie. Doch der Zuckeranteil ist so hoch, dass unser Insulinspiegel steigt und sehr schnell wieder abflacht. Wenn du morgens schwer aus dem Bett kommst, hast du kurzzeitig viel Energie, fühlst dich fit und dein Magen ist auch nicht ganz leer, doch sobald dein Insulinspiegel wieder gesunken ist, wirst du wieder sehr müde und bekommst richtigen Heißhunger. Und wenn du dann die gelbe Frucht auch noch vor der Arbeit gegessen hast und du dann müde und mit großem Hunger auf Arbeit bist, ist das auch nicht wirklich angenehm.

So kannst du das Problem umgehen

Wenn du auf deine Banane am Morgen nicht verzichten möchtest, dann kannst du dir ein leckeres Müsli machen. Am besten schneidest du eine Banane klein und gibst noch ein paar Mandeln oder andere Nüsse dazu. Perfektionieren kannst du es mit Joghurt. So hat dein Müsli viele verschiedene Nährstoffe, die deinen Insulinspiegel nicht so schnell in die Höhe schießen lassen und er auch nicht wieder so schnell abflacht. Zudem ist es auch einfach nur mega gesund und lecker. Schon gelesen? Frühstück: Deshalb solltest du es regelmäßig zu dir nehmen.