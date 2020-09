Darum solltest du morgens einen Schokokuchen essen

Food-Trends gehen und kommen manchmal ziemlich schnell – aber einer wird wohl immer bleiben: Denn ein Schokokuchen am Morgen soll extrem gut sein! KUKKSI verrät dir, wieso der kleine Nachtisch auf dem Frühstückstisch nicht fehlen sollte.

Das Frühstpck ist DIE wichtigste Mahlzeit des Jahres – im besten Fall sollte man sich gesund ernähren, denn das stärkt den Körper und wir bekommenb die Vitamine, welche wir brauchen. Doch Studien haben nun herausgefunden, dass auch ein Stück Schokoladenkuchen am Morgen für uns gut sein soll.

Studie findet interessante Details heraus

Zugegben: Auf Schokoladenkuchen kann wohl keiner verzichten! Wissenschaftler der Syracuse University im Bundesstaat New York haben herausgefunden, dass die Hirnaktivität und Denkfähigkeit durch Schokolade angeregt wird. Wenn wir also morgens den Nachtisch vernaschen, starten wir viel besser in den Tag und können uns besser im Job oder in der Schule konzentrieren. Und dazu ist er auch noch mega lecker! Die Studie lief wie folgt ab: Mehrere Personen haben Schokolade am Morgen gegessen und andere nicht. Die Testpersonen, welche den Nachtisch zu sich genommen haben, schnitten insgesamt deutlich besser ab.

Nachts fährt unser Körper ziemlich runter. Mit dfem Frühstück wird unser Körper praktisch wieder hochgefahren – das passiert vor allem beim Frühstück. Wer dann auf ein Stück Schokokuchen setzt, kommt daher viel schneller in Fahrt. Und das hat noch einen weiteren positiven Effekt: Wenn du zum Frühstück etwas Schokolade zu dir nimmst, hast du tagsüber keine Heißhunger-Attacken mehr. Aber natürlich solltest du dich insgesamt trotzdem gesund ernähren – denn NUR Schokoladenkuchen ist auch wieder verkehrt. Denn deinen Ernährungsplan solltest du jetzt nicht anhand von Studien festlegen. Das Müsli oder auch eine Banane sollten trotz Schokolade natürlich nicht fehlen. Und vielleicht solltest du auch nicht täglich einen Schokokuchen am Morgen essen – aber manchmal kann das wohl nicht schaden. Schon gelesen? Frühstück: Das sind die 5 größten Dickmacher