Darum solltest du dir Zwiebeln in die Socken stecken

Was in der ersten Sekunde wirklich komisch klingt, ist echt sehr sinnvoll und hilft deiner körperlichen Gesundheit. Zudem lässt es dich gesunder und frischer wirken. Woran das wohl liegt? Wenn man sich Zwiebeln in die Socken steckt, entgiftet es den Körper – und das ganz natürlich.

Socken sind nicht nur sehr praktisch im Essen, sondern auch in den Socken – auch wenn das in der ersten Sekunde ziemlich komisch klingt. So kann es wahre Wunder bewirken und ist schon sehr lange eine Methode, um seinen eigenen Körper zu entgiften. Wie stellt man das am besten an und warum hilft das eigentlich?

Darum Zwiebeln in Socken

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum du das tun solltest. Zum einen soll es gegenüber Krankheiten vorbeugen, aber auch den Körper entgiften. Klingt im ersten Moment komisch. Wenn man allerdings bedenkt, was alles so in einer Zwiebel drin steckt, dann klingt es doch mal gar nicht so unlogisch. Es stecken nämlich jede Menge entzündungshemmende und antiseptische Stoffe drin, die sogar bei Schmerzen helfen können. Aber wie macht man das eigentlich am besten? Schließlich kann man ja so schlecht rumlaufen.

So wendest du den Trick am besten an

Damit es bestmöglich hilft und nicht im Alltag stört, ist es natürlich am besten, wenn man es über Nacht macht. Schließlich kann man ja nicht den ganzen Tag auf dem Gemüse in den Socken herumlaufen und zudem würde es auch unangenehm riechen. Schneide dir also am besten ein paar Scheiben zurecht, gehe ins Bett und lege sie dir dann in deine Socken. Über Nacht können dann die Zwiebelscheiben ganz in Ruhe wirken. Sicher wird das in der ersten Nacht etwas ungewohnt sein, aber du wirst merken, dass es wirklich hilft. Wenn du die Zwiebeln am nächsten Morgen entfernst und dir etwas die Füße abspülst und wäschst, dann verfliegt auch sehr schnell der Geruch des Gemüses. Schon gelesen? Darum solltest du nachts Socken tragen!