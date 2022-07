Darum solltest du dich im Sommer nur abends rasieren

Um welche Zeit man sich rasiert, ist eigentlich egal – oder doch nicht? Im Sommer sollte man sich lieber nur abends rasieren – zumindest empfehlen das Experten. Dahinter stecken einige Gründe.

Gerade im Sommer zeigt man die meiste Haut. Deshalb ist es wichtig, sich oft zu rasieren. Aber wann ist es am besten? Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat dafür extra einen Ratschlag. Am besten wäre es nämlich, sich nur am Abend zu rasieren. Ansonsten könnte man der eigenen Gesundheit nämlich Schaden zufügen. KUKKSI erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Deshalb solltest du dich nie morgens rasieren

Für viele von uns ist es einfach ein morgendliches Ritual, duschen zu gehen und sich dabei zu rasieren. Doch das ist nicht gut. Zumindest wenn man nach der Meinung des Bundesinstitutes für Risikobewertung geht. Denn es könnte unserer Gesundheit schaden. Der Grund dafür? Nicht selten wird nach dem Rasieren Deo verwendet, was Aluminium beinhaltet. Deodorant steht im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. ,,Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Beteiligung an der Entwicklung der Alzheimer-Krankheit und der Entstehung von Brustkrebs, so die Stellungnahme des Instituts.

So kannst du es besser machen

Wenn wir uns morgens schnell unter die Dusche begeben und alles wegen eines Termins etwas hektischer verläuft, kann es passieren, dass wir uns zu grob rasieren. Dabei entstehen kleine Verletzungen und gerade, wenn wir dann tagsüber viel zu tun haben, kann sich das beim Schwitzen verschlimmern. Entweder es brennt oder man bekommt richtig unschönen Rasurbrand. Wenn du dich aber deine Körperpflege am Abend in aller Ruhe machst, bist du nicht nur gründlicher, sondern hast auch keinen Stress. So nimmst du dir auch mehr Zeit. Deine Haut wird es dir danken. Und die abendliche Körperpflege hat auch noch einen anderen Vorteil. Im Sommer tragen wir oft lockere und kurze Kleidung. Wenn wir frisch rasiert sind, kann die reiben und das ist auf Dauer echt unangenehm. Shoppen oder das morgendliche Joggen kann man dann nur schwer genießen. Auf Deodorant mit Aluminium solltest du komplett verzichten. Suche dir lieber alternative und natürliche Produkte. Schon gelesen? Rasieren: 7 Tipps für glatte Beine!