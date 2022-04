Darum solltest du deine Schuhe nie mit in die Wohnung nehmen

Für viele von uns ist es absolut selbstverständlich, dass man die Schuhe im Flur abstellt, wenn man gerade nach Hause kommt. Wie nun Experten und Forscher herausgefunden haben, sollte man das aber eigentlich auf keinen Fall tun. Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, könnte sich nicht so gut auf dich und andere Personen auswirken, die noch so in deiner Wohnung verkehren.

Vielleicht bist du ja ein richtiger Schuh-Fan und hast vielleicht auch nicht die günstigsten Sneaker. Natürlich will man sie dann nicht unbedingt im Treppenhaus stehen lassen, sondern nimmt sie lieber mit in die Wohnung. Schließlich sollen sie ja nicht wegkommen. Allerdings hat das einen riesigen Nachteil.

Schuhe in der Wohnung sind tabu

Nicht nur, dass viele Paare an Schuhen im Sommer für unangenehme Gerüche sorgen kann – es ist auch allgemein total unhygienisch. Normalerweise laufen wir jeden Tag durch Straßen, über Wege, sind in verschiedenen Läden und Einrichtungen unterwegs. Und vor allem in der Stadt tritt man immer mal wieder in Müll oder andere Sachen, wie zum Beispiel Hinterlassenschaften von Tieren. Das muss man gar nicht immer mitbekommen. Schließlich achtet man ja nicht auf jeden Schritt. Wenn du nun deine Schuhe mit in die Wohnung nimmst, dann bringst du nicht nur deine Treter selbst mit in die eigenen vier Wände, sondern auch jede Menge Dreck, Schmutz und Bakterien.

Erschreckendes Ergebnis einer Studie

In dem Fachmagazin The Conversation wurden nun die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die wirklich erschreckend sind. Vor allem, wenn man sehr viel zu Hause ist und vielleicht auch in den eigenen vier Wänden arbeitet, dann macht es einen großen Unterschied, ob die Schuhe in oder vor der Wohnung geparkt werden. Ein Drittel des Schmutzes in der Wohnung tragen wir von draußen hinein. Mikroorganismen, Krankheitserreger, Keime, Giftstoffe, Chemikalien, toxische Metalle und weitere Schadstoffe. All das tragen wir nur allein durch unsere Schuhe in unser geliebtes Heim. Schon gelesen? Darum solltest du Salz in der Wohnung verteilen.