Darum solltest du dein Handy nie im Bett laden

Das Problem kennen wir wohl alle: Nach einem Tag mit TikTok oder Instagram meldet das Smartphone den Akku-Notstand. Meist laden wir das Handy dann über Nacht und liegt direkt mit im Bett. Schließlich will man morgens direkt Nachrichten oder sozialen Netzwerke checken. Das kann aber ein fataler Fehler sein, welcher sogar schlimme Folgen nach sich ziehen kann.

Bei Instagram die neuesten Storys checken, bei Whatsapp unendlich viele Nachrichten schreiben oder einfach einen coolen Clip bei TikTok posten – das alles frisst ziemlich viel Akku. Und irgendwann geht der Richtung 0 Prozent – spätestens abends ist es soweit. Die meisten laden ihr Handy dann während dem Schlafen im oder neben dem Bett – doch das solltest du lieber nicht machen.

Handy nachts im Bett laden ist keine gute Idee

Experten sehen das kritisch, wenn das Handy nachts in unmittelbarer Nähe zu uns liegt. Denn der Handyakku kann den gesunden Schlaf stören. „Unser Gehirn nutzt Elektrizität, um Botschaften an unsere Muskeln zu senden. Bei manchen Leuten können diese künstlichen Energiequellen in unserem Zuhause diese Vorgänge stören“, erklärt David Gale vom Unternehmen Gale & Snowden gegenüber der Daily Mail. Liegt das Handy außerdem direkt neben uns, checken wir meist nochmal unsere Nachrichten. Das strengt das Gehirn vorm Schlafengehen zu sehr an, denn eigentlich sollten wir eher zur Ruhe kommen.

Der Schlaf kann gestört werden

Das Licht des Displays kann den Schlaf ebenfalls stören. Denn durch das blaue Licht wird die Melatonin-Produktion im Gehirn unterdrückt – diese ist für einen guten Schlaf jedoch enorm wichtig. Das Einschlafen kann bei einer Handynutzung also ziemlich gestört werden. Wer also auf das Handy, Tablet oder Fernseher vorm Schlafengehen verzichtet, ist morgens viel fitter. Und es gibt noch eine weitere Gefahr: Sollte der Akku oder das Ladeteil defekt sein, kann dieses sogar explodieren. Und sogar Brände sind nicht ausgeschlossen – zumindest dann, wenn das Handy unter dem Kissen liegt. Denn beim Aufladen kann der Akku sehr heiß werden und es besteht dadurch die Gefahr, dass ein Feuer ausbricht. Schon gelesen? Diese 6 Todsünden zerstören jedes Smartphone