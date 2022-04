Das Klo kann eine echte Bakterienschleuder sein! Forscher der Yangzhou Univeristy in China haben dazu in einer Studie interessante Dinge herausgefunden. Demnach ist es für uns viel gesünder, nach dem Toilettengang mit geschlossenem Deckel zu spülen. KUKKSI erklärt die genauen Hintergründe.

Gerade im Bad ist Hygiene besonders wichtig. Immerhin kommt man dort mit Bakterien am schnellsten in Kontakt. Nun haben chinesische Forscher etwas Neues herausgefunden. Unser WC ist nämlich eine krasse Ansteckungsquelle für Magen-Darm-Krankheiten. Auch andere Viren, wie Corona, könnte es fördern. Wenn du diesen Artikel gelesen hast, wirst du vermutlich nie wieder mit offenem Deckel spülen.

Deshalb solltest du den Klodeckel beim Spülen unten lassen

Warum das viel gesünder für dich ist? Ganz einfach! Wenn du die Toilette offen lässt und spülst, werden Bakterien bis zu einem Meter in die Luft geschleudert. Das liegt daran, dass sich die Bakterien und Viren mit dem Wasser in der Toilette verbinden und als sogenannte Aerosole in die Luft gelangen. Wenn wir dann gerade noch an der Toilette stehen und weiterspülen, nehmen wir über unsere Atemwege die ganzen Erreger auf. Und das ist nicht wirklich gesund, vor allem wenn man das jeden Tag mindestens ein oder zwei Mal passiert. Viel besser und gesünder ist es, wenn du den Klodeckel erst schließt, bevor du den Spülknopf betätigst.

Toilette ist hohe Ansteckungsquelle für Krankheiten

Nach dem Spülen bleiben die Schädlinge circa eine Minute in der Luft. Erreger, wie etwa Noroviren, die öfter auch für Magen-Darm-Infektionen verantwortlich sind, können so ganz einfach in uns gelangen. Um sich wirklich vor Krankheiten zu schützen, solltest du aber nicht nur den Klodeckel beim Spülen schließen. Es ist auch wichtig, regelmäßig die komplette Toilette zu desinfizieren und gründlich zu säubern. Dabei aber bitte nicht den Spülknopf vergessen. So reduziert du das Risiko, sich mit einer Krankheit zu infizieren, sehr stark. Schon gelesen? Corona: Darum solltest du beim Spülen nie ins Klo schauen!