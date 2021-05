Darum sollten wir keine Angst vor dem Lockdown-Aus haben!

So langsam sinken die Inzidenzen in ganz Deutschland und die Hoffnung steigt, dass alles wieder normal wird – so wie wir die Welt vor der Pandemie kannten. Doch viele haben Angst davor. Was passiert, wenn Corona wieder ausbricht oder eine riesige Infektionswelle entsteht? Wir verraten dir, warum du dich darauf freuen kannst und keine Angst haben brauchst.

Nahezu täglich gibt es wieder Nachrichten, die uns einen kleinen Lichtblick auf das Lockdown-Aus geben. So werden Maßnahmen zurückgezogen und es gibt immer mehr Freiheiten. Doch wenn man monatelang sozial isoliert gelebt hat, dann bringt das natürlich auch Sorgen mit sich. Immerhin werden die Städte überfüllt sein, sobald alles wieder offen und der Sommer da ist.

Der Lockdown wurde zur Gewohnheit

Wenn man nach über einem Jahr schon an den Lockdown gewöhnt ist, dann kann es durchaus passieren, dass man Angst davor hat, ins alte Leben zurückzukehren. Man hat plötzlich wieder sehr viel Kontakt zu anderen Menschen und Menschenansammlungen, die man so gar nicht mehr kennt, sind wieder Alltag. Man muss vielleicht wieder jeden Morgen früh aufstehen und sich jeden Tag für die Arbeit zurechtmachen. Es gibt aber eigentlich gar keinen Grund zur Sorge. Wir müssen uns nur wieder an den neuen Zustand gewöhnen.

Darum sollten wir uns keine Sorgen machen

Wenn wir unser altes Leben zurückhaben, dann hat das für die meisten von uns nur Vorteile. Auch wenn es erst einmal wieder schwierig wird, sich an alles wieder zu gewöhnen, so können wir uns dann wieder uneingeschränkt mit Familie und Freunden treffen. Vor allem kann man dann auch endlich wieder etwas unternehmen. Und das zur besten Jahreszeit – mitten im Sommer. Wenn es dir also graut, wenn du an das Lockdown-Aus denkst, dann mach dir keine großen Sorgen und liste einfach mal die Vor- und Nachteile auf. Du wirst sehen, dass es allerhand Gründe gibt, sich zu freuen. Schon gelesen? Corona: So gut schützt die Erstimpfung wirklich!