Darum sollte Milch nie in der Kühlschranktür stehen

Nicht selten findet sich die Milch an der Kühlschranktür wieder. Für die Langlebigkeit des Produktes ist diese häufig angewandte Lagerung jedoch alles andere als gut.

Ob für einen Kakao, Kaffee oder Müsli: Milch gehört für die meisten zum Frühstück dazu. Milch ist jedoch, wie auch alle anderen Milchprodukte, ein sehr empfindliches Lebensmittel. Das bedeutet: Milch kann schnell schlecht werden. Grund dafür ist vor allem die falsche Lagerung im Kühlschrank.

Die Packung Milch ist bereits geöffnet und so kann man diese an die Kühlschranktür stellen – schließlich hat man diese damit schnell griffbereit. Das ist jedoch ein fataler Fehler – zumindest bezüglich der Haltbarkeit. Denn stellt man Milch an die Kühlschranktür, kann diese schneller schlecht werden.

Darum gehört Milch nicht in die Kühlschranktür

Der Grund ist simpel: Es handelt sich nämlich dabei um den wärmsten Ort im Kühlschrank. Und wenn man diesen öffnet, zieht an der Tür die Wärme kurzzeitig von außen rein – die Temperaturen können also extrem schwanken und die Milch kann schneller schlecht werden. Am besten geeignet ist für Milch und Milchprodukte das mittlere Kühlschrankfach. In der Kühlschranktür ist der beste Platz für Getränke, wie angebrochene Säfte, Wein oder Wasser. Auch Ketchup, Senf und Mayonnaise dürfen hier Platz finden.

Milch nicht neben Wurst oder Käse lagern

Das Bundeszentrum für Ernährung gibt auch noch weitere Tipps. So sollte Milch nicht in der Nähe von geruchsintensiven Lebensmitteln wie stark riechendem Käse oder Wurst platziert werden. Denn Milch nimmt leicht fremde Gerüche an. Außerdem sollte Milch an einem dunklen Ort gelagert werden. Denn bei Lichteinfluss kann sich der Geschmack von Milch verändern.

Wie lange hält sich Milch generell?

Es gibt eine Faustregel, wie lange sich Milch hält: Rund sieben bis zehn Tage ist frische Milch haltbar, wenn diese bei unter 8 Grad Celsius gelagert wird. Nach dem Öffnen der Packung sollte die Milch im besten Fall innerhalb von fünf Tagen verbraucht werden. H-Milch hält sich im verschlossenen Zustand sogar mehrere Monate – öffnet man diese, sollte man H-Milch innerhalb von sieben Tagen verbrauchen.