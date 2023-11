Darum sollte man Salz in seinen Kaffee geben

Die einen mögen ihn schwarz, die anderen mit Milch oder Zucker – Kaffee kann in verschiedenen Varianten getrunken werden. Immer wieder macht ein Social-Media-Trend die Runde: Demnach sollte eine Prise Salz in seinen Kaffee gegeben werden. Was wohl dahinter steckt?

Kaffee ist DER Wachmacher am Morgen schlechthin – die meisten brauchen den Koffein-Booster, um gut in den Tag starten zu können. Nun soll man auch Salz in seinen Kaffee geben – zumindest, wenn es nach einem Trend in den sozialen Netzwerken geht. Der Kaffee-Trick soll nicht nur äußerst effektiv, sondern auch einfach anzuwenden sein.

Diesen Effekt hat Salz im Kaffee

Alles, was man dazu braucht, ist eine Prise Salz. Diese gibt man nicht direkt in den Kaffee, sondern vor dem Kochen zum Kaffeepulver und kann wahre Wunder bewirken. Denn das Salz verstärkt das Aroma der gemahlenen Bohnen im Kaffee. Eine Prise neutralisiert im Kaffee die enthaltene Bitterstoffe und Säure und macht das Getränk leichter verträglich. Das bedeutet: Der Kaffee schmeckt nicht mehr bitter – gerade dann nicht, wenn man ihn zu stark gemacht hat. Man sollte jedoch beachten, dass man nicht zu viel Salz in den Kaffee gibt, denn sonst wird das Getränk ungenießbar – eine Prise reicht dafür völlig aus. Eine Prise Salz entspricht demnach genau 0,4 Gramm.

Salz kann man auch in die Tasse direkt hinzugeben – wichtig dabei ist jedoch, dass das Gewürz vor dem Aufgießen in die Tasse kommt. Besser sei aber die Zugabe vor dem Kochen zum Kaffeepulver, da die Salzkristalle so länger Zeit zum Auflösen haben, wie Britta Mattern vom Deutschen Kaffeeverband dem Bayerischen Rundfunk erklärt. Hinter dem Kaffeetrend steckt eine chemische Reaktion. Forscher in den 1980er Jahren haben bereits herausgefunden, dass sich geschmackliche Reize gegenseitig ausschalten können. Deshalb kann Salz den bitteren Geschmack beim Kaffee praktisch verdrängen. Die unterschiedlichen Reize werden praktisch „ausgetrickst“. Milch und Zucker tragen übrigens ebenfalls zur Neutralisation von Bitterstoffen bei – jedoch sei bei Salz der Effekt größer. Schon gelesen? 5 Anzeichen, dass man keinen Kaffee mehr trinken sollte