Darum sind Unterschiede in einer Beziehung wichtig

Wenn wir single sind und nach einem Partner schauen, dann ist es sehr oft so, dass wir immer nur nach Gemeinsamkeiten suchen. Dabei ist es aber nicht nur wichtig, gewisse Parallelen, sondern auch Gegensätze zu haben. Das hat nämlich ein paar Vorteile. Welche das sind? Verraten wir dir hier.

Wenn wir über den perfekten Partner nachdenken, dann denken wir zuerst immer nur an Gemeinsamkeiten. Am besten sollte er uns sehr ähneln. Aber das ist nicht unbedingt gut. Wenn du eine sehr lange Beziehung führen möchtest, dann sind Unterschiede sehr wichtig. Warum das so ist? Erfährst du hier.

Eine Beziehung ohne Unterschiede?

Natürlich gibt es auch Beziehungen, wo es nahezu keine Unterschieden gibt. Doch das ist eine echte Seltenheit. Wenn man nämlich keine hat, dann kann es sehr schnell passieren, dass man sich nervt und gegenseitig einschränkt. Stell dir vor, ihr habt die gleichen Hobbys, die gleichen Freunde und vielleicht geht ihr auch auf die gleiche Schule oder habt den gleichen Job in einer Firma – und wohnt vielleicht noch zusammen. In einer Beziehung ist es wichtig, dass jeder auch seine Zeit für sich hat und sich zurückziehen kann. Gemeinsamkeiten sind gut und wichtig, doch es muss auch Unterschiede zwischen euch geben.

Darum sind Unterschiede so wichtig

Es ist also wichtig, Unterschiede zu haben, um sich gegenseitig nicht einzuengen. Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb ihr Unterschiede haben solltet. Stell dir vor, er geht völlig anderen Hobbys nach, wohnt vielleicht in einer anderen Stadt oder mag vielleicht komplett andere Musik als du. Wäre das nicht spannend? Du würdest so viele neue Dinge kennenlernen und auch erleben. Das bringt sehr viel Schwung in eine Beziehung. Du erlebst nicht nur das, was du schon kennst. Und genau deshalb sind Unterschiede auch wichtig. Du musst nur eins beachten: Als Pärchen gibt es Situationen, in denen ihr dann Kompromisse finden müsst. Zum Beispiel bei der Musik oder dem Ort, wo ihr euch trefft, falls ihr weit auseinanderwohnt. Schon gelesen? 5 Dinge, die du in einer Beziehung verzeihen solltest