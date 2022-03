Gewusst? Darum sind Flugzeuge fast immer weiß

Flugzeuge, welche farbig sind, kommen ziemlich selten vor. Die meisten Maschinen sind einfach nur weiß – nur das jeweilige Logo der Airline ist darauf zu sehen. Doch warum ist das eigentlich so? KUKKSI hat das mal gecheckt und erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Das Flugzeug ist einer der schnellsten und sichersten Verkehrsmittel weltweit. Fliegen wird immer beliebter – doch ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass beinahe alle Maschinen vom Design her fast gleich aussehen? Lufthansa, British Airways, United Airlines oder Emirates – die meisten Fliegen, in die wir steigen, sind einfach nur weiß. Nur das Logo ist farbig – aber weshalb ist das so?

Darum sind Flugzeuge nicht farbig

Dass die Flugzeuge weiß sind, hat sowohl finanzielle und technische Gründe. Die Maschine heizt sich bei einem Flug auf – sowohl durch die Sonneneinstrahlung als auch durch die technischen Geräte in dem Flugzeug. Die Maschine muss deshalb immer gekühlt werden. Die Farbe weiß sorgt dafür, dass möglichst viel Sonneneinstrahlung reflektiert wird. Dunkle Farben hingegen absorbieren Wärme und würden den Flieger extrem aufheizen. Durch die Aufheizung wäre eine höhere Kühlleitung erforderlich – und die kostet für eine Airline ziemlich viel Geld.

Beschädigungen sind besser zu erkennen

Es gibt noch einen Grund: Bei einem hellen Untergrund sind Beschädigungen an der Maschine besser zu erkennen – bei dunklen Farben wäre das eher nicht der Fall. Spuren vom austretendes Öl oder Treibstoff ist so besser zu identifizieren. Im Internet kursiert übrigens auch der Mythos, dass die bunte Farbe deutlich mehr wiegen würde – das ist totaler Quatsch und stimmt nicht.

Es geht aber auch bunt

Dass es aber doch bunt geht, zeigt die US-amerikanische Billig-Airline Southwest: Die Maschinen der Airline sind mit den Farben blau und rot ein echter Hingucker. Bei Air New Zealand waren Motive von „Der Hobbit" zu sehen und als Werbefläche für den Disney Vergnügungspark diente die Fluggesellschaft Air Europa.