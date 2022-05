Darum legt sich dein Hund manchmal auf den Rücken

Nicht alles, was unser süßer Vierbeiner macht, können wir auf Anhieb verstehen. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, aber manchmal wirft sich dein Hund einfach so auf den Rücken. Aber warum macht er das eigentlich? Hat er dabei Spaß oder könnte das etwas Ernstes sein? Immerhin ist es ja eher ungewöhnlich.

Hunde sind schon echt verrückte Haustiere, aber auch unglaublich süß. Genau deshalb sind sie auch mitunter die beliebtesten, wenn nicht sogar das beliebteste Haustier. Doch nur weil viele Menschen einen Hund haben, kann man sie nicht immer verstehen. Sie können ja schließlich nicht reden. Es kann aber tatsächlich viele verschiedene Gründe haben, warum sich dein Hund auf den Rücken wirft.

Darum legt sich dein Hund auf den Rücken

Freude

Gerade beim Spielen wollen sich Hunde richtig austoben. Das muss nicht immer auf allen Vieren sein. Manchmal werfen sie sich auch einfach richtig gern ins Gras und tollen herum. Dass sie dabei Spaß haben, erkennst du an der Schwanzhaltung. Wenn er fröhlich in der Luft wedelt, dann geht es deinem Begleiter sehr gut.

Schmerzen

Wenn er sich allerdings sehr langsam und mit eingezogenem Schwanz auf den Rücken legt, dann kann es auch schlecht sein. Wenn dazu noch die Ohren eingezogen sind und er herum jault, dann scheint es ernsthaft zu sein. Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen und er hat sehr Bauchschmerzen oder etwas anderes stimmt nicht. Ein Anruf beim Tierarzt wäre also nicht schlecht.

Chillen

Viele Hunde lieben es auch minuten- oder vielleicht sogar stundenlang in der Sonne zu liegen. Da kann es durchaus sein, dass sie sich auch etwas den Bauch besonnen und es sich gut gehen lassen. Das ist auch gar nicht so selten. Schließlich machen wir das auch gern. Schlafen und Sonnen gehen nun mal auf dem Rücken am besten.