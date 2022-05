Darum könnten ICE-Fenster bald Löcher haben

Wer kennt es nicht? Man reist mit der Bahn und hat ein schön ruhiges Abteil gefunden. Um die Fahrtzeit zu überbrücken, spielt man ein bisschen mit dem Smartphone, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Doch dann das Ärgerliche: Man hat einfach keinen Empfang und das WLAN ist mal wieder viel zu langsam. Doch genau dafür hat die Deutsche Bahn eine Lösung gefunden.

Was gibt es Schlimmeres, als auf irgendetwas warten zu müssen und dabei Langeweile zu haben? Und das vielleicht auch noch über mehrere Stunden. Echt ätzend! Damit das zumindest in der Bahn nicht mehr passiert, gibt es nun endlich eine Lösung, die in Zukunft gegen Funklöcher wirken soll.

Darum hast du schlechten Empfang in der Bahn

Während man mit der Bahn unterwegs ist, ist das Smartphone eine echt gute Beschäftigung – es sei denn, man hat kein Netz. Telefonieren oder Social Media funktioniert dann nicht mehr, was echt nervig sein kann, wenn man über mehrere Stunden hinweg unterwegs ist. Dass du kein Netz in der Bahn hast, liegt nicht immer an der Netzabdeckung selbst, sondern auch an der Bahn. Mittlerweile ist nämlich ein Großteil aller Strecken mit guten Empfang ausgestattet. Es liegt nämlich auch an der Konstruktion der Bahn. Immerhin müssen die Mobilfunkwellen ja auch durch die Waggons kommen.

Löcher sollen gegen fehlendes Netz helfen

Die Idee klingt zwar genial, aber irgendwie auch merkwürdig. Man will nämlich Mini-Löcher in die Scheiben machen, um besseren Empfang zu haben. Regnet es aber dann nicht rein? Und wird es dann nicht viel kälter? Nicht unbedingt. Die Löcher sind so klein, dass das schlechte Wetter dennoch draußen bleibt. Zurzeit gibt es dafür zahlreiche Tests. Wann es soweit sein wird und ob es überhaupt kommt, kann man jetzt noch nicht sagen. Es wäre vermutlich aber die beste Lösung, um das Funklochproblem endgültig zu lösen. Schon gelesen? Diese 5 Dinge solltest du nie während einer Bahnfahrt machen.